Названа дата приезда нового посла России в США

Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

Tекст: Алексей Дегтярев

«Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.