Замглавы парламента Крыма заявил о неспособности Киева обеспечить безопасность в Черном море

Tекст: Денис Тельманов

Нынешний киевский режим не может гарантировать безопасность судоходства в Черном море, заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, сообщает РИА «Новости». По его мнению, доверие к режиму Владимира Зеленского отсутствует, и выполнение Киевом обязательств по обеспечению безопасного судоходства вызывает сомнения.

Ранее было сообщено, что в ходе встреч американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, избегать применения силы и предотвращать использование коммерческих судов в военных целях. Однако Цеков выразил сомнения в способности Украины соблюдать эти договоренности.

Он подчеркнул, что несмотря на достигнутые соглашения, уровень защиты стратегически важных объектов причерноморских регионов России должен оставаться высоким. По мнению Цекова, нельзя верить в то, что киевский режим не будет предпринимать скрытых атак на российские регионы или суда в Черном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава украинской делегации в Эр-Рияде Рустем Умеров заявил о достижении договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, рассматривая пять-шесть условий.

Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», которая вступит в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.