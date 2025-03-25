Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.0 комментариев
Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
Украина поддержала идею полного прекращения огня с Россией, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что страна готова к этому шагу безоговорочно, но ждет ответного согласия от России, пишет Bloomberg.
Маркарова подтвердила безоговорочную поддержку Украины идеи полного прекращения огня с Россией, передает Bloomberg.
По ее словам, Украина «с готовностью принимает» эту инициативу, однако подчеркивает, что для реализации требуется согласие обеих сторон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.
Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.