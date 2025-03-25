Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня

Tекст: Александра Юдина

Маркарова подтвердила безоговорочную поддержку Украины идеи полного прекращения огня с Россией, передает Bloomberg.

По ее словам, Украина «с готовностью принимает» эту инициативу, однако подчеркивает, что для реализации требуется согласие обеих сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.