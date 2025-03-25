  • Новость часаРоссийский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    9 комментариев
    25 марта 2025, 10:37 • Новости дня

    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня

    Tекст: Александра Юдина

    Украина поддержала идею полного прекращения огня с Россией, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что страна готова к этому шагу безоговорочно, но ждет ответного согласия от России, пишет Bloomberg.

    Маркарова подтвердила безоговорочную поддержку Украины идеи полного прекращения огня с Россией, передает Bloomberg.

    По ее словам, Украина «с готовностью принимает» эту инициативу, однако подчеркивает, что для реализации требуется согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.

    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Коментарии (14)
    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

    Коментарии (4)
    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (5)
    24 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование ВСУ обещает украинским боевикам, пытающимся проникнуть в Белгородскую область, возможность грабить дома местных жителей, сообщил попавший в плен в регионе украинский боец Роман Лысенко (позывной «Рига»).

    Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».

    Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.

    Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.

    Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.

    Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Коментарии (13)
    24 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Эр-Рияде никаких документов между экспертными группами России и США подписано не будет, передает ТАСС. На вопрос о возможном подписании каких-либо соглашений он ответил: «Нет. Никаких документов не планируется».

    Напомним, в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США.

    Ранее сообщалось, что делегации сделали перерыв после шести часов обсуждений. После очередной паузы, которая продлилась час, переговоры возобновились и продолжаются более девяти часов.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 по московскому времени.

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    24 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО

    Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS

    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».

    Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

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    24 марта 2025, 12:52 • Новости дня
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    Минобороны заявило о новой атаке Украины на нефтестанцию «Кропоткинская»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратили атаку на объект международной энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинский беспилотный летательный аппарат был перехвачен российскими средствами противовоздушной обороны в 7 км от нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», фрагменты дрона упали в районе железнодорожной станции «Кавказская», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В ведомстве отметили, что это не первая попытка атаки на инфраструктуру. В феврале была совершена атака на тот же объект, в результате которой станция получила повреждения и потребовала ремонта.

    Минобороны подчеркивает, что несмотря на заявления Владимира Зеленского и его обращения к международным партнерам, украинская сторона продолжает планировать и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру России.

    Между тем на железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края были повреждены контактная сеть и остекление здания из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

    Напомним, в ночь на 28 февраля российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Позже киевский режим совершил атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по объекту КТК в станице Кавказская, обеспечивающему перевалку нефти в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим после договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры совершил несколько ударов по российским энергообъектам, сообщило Министерство обороны России.

    В ночь на 24 марта украинский ударный беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, российские средства ПВО перехватили его в семи километрах от станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

    Ранее, 19 марта, три украинских дрона также атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказской. Это произошло вскоре после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, принятого по предложению США.

    Кроме того, 23 марта российские ПВО предотвратили атаку на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму. 22 марта два удара украинских беспилотников повредили газораспределительное оборудование в Белгородской области.

    Киев продолжает атаки на энергетику России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о прекращении ударов, это доказывает недоговороспособность украинского режима, констатировали в Минобороны.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области.

    В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    Коментарии (27)
    24 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    Российские войска нанесли поражение семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Сумской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки потеряла свыше 175 человек в Сумской области, а также значительное количество военной техники, включая французскую САУ Caesar, сообщило Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» уничтожили живую силу и технику ВСУ у Мирополья, Угроедов, Турьи и Краснополья в Сумской области, украинская сторона потеряла более 175 бойцов, два танка, четыре бронированные машины и 18 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожено четыре артиллерийских орудия, включая Caesar, и склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» поразила формирования трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны у шести поселков в Харьковской области и у четырех поселков в ДНР.

    В зоне ее ответственности украинская армия потеряла более 250 человек, четыре боевые бронированные машины, три артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три снаряда РСЗО HIMARS, а также 227 дронов самолетного типа.

    Всего с начала специальной военной операции уничтожено более 48 тыс. беспилотников, 22 тыс. танков и других машин, а также 33 тыс. единиц специальной техники.

    Ранее сообщалось, что российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, ВСУ потеряли более 50 бойцов, несколько САУ, пикапы и багги.

    Коментарии (12)
    24 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей

    Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей из-за картин с горящим Кремлем

    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима Владимира Зеленского с психбольницей из-за картин с горящим Кремлем.

    Это заявление Захарова сделала после того, как в журнале Time появились фотографии Зеленского на фоне картин, изображающих горящий Кремль и украинских солдат на территории России, передает ТАСС.

    «Психбольница», – прокомментировала дипломат.

    Ранее Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие. До этого Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот».

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

    Коментарии (21)
    24 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

    Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов консультаций

    Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта.

    Переговоры между российской и американской делегациями в столице Саудовской Аравии завершились, передает ТАСС. Встреча длилась более 12 часов и закончилась без оглашения итогов.

    По информации источника в российской делегации, официальное совместное заявление по итогам обсуждений планируется опубликовать во вторник, 25 марта.

    Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что российская сторона надеется продвинуться вперед на переговорах с США в Эр-Рияде.

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    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

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    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    • «Майдан» в Турции. Эрдоган устоит?

      На конец недели Турции обещана попытка цветной революции. Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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