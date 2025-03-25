Транспорт на Камчатке восстановил движение после циклона

Общественный транспорт в Петропавловске-Камчатском возобновил работу после снегопада

Tекст: Денис Тельманов

Движение общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском было восстановлено после того, как на город обрушился сильный снегопад, вызванный циклоном, передает ТАСС.

Глава администрации города Евгений Беляев сообщил в своем телеграм-канале, что дорожные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия циклона, и что все линии общественного транспорта теперь функционируют, включая маршруты в отдаленные микрорайоны.

По словам Беляева, центральные магистрали были расширены, что позволило пассажирскому транспорту вновь выйти на маршруты. Однако расчистка подъездов к объектам социальной сферы и площадкам для сбора мусора еще продолжается. Он также отметил, что ситуацию осложняет наличие брошенного транспорта, который затрудняет работу дорожных служб.

Глава администрации подчеркнул, что работы по расчистке будут продолжаться, пока дороги города не будут приведены в нормативное состояние. Ранее сообщалось, что пять машин высокой проходимости были выведены на дороги Петропавловска-Камчатского для доставки пассажиров по пяти маршрутам.

Циклон подошел к Камчатке 23 марта, сопровождаясь метелью и сильным ветром.

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