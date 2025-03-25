  • Новость часаНастроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее
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    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    Захарова обвинила Киев в ударах по российским журналистам
    Песков: Россия и США не подпишут документов после консультаций в Эр-Рияде
    Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
    В США предупредили о возможном дефолте
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    25 марта 2025, 05:15 • Новости дня

    Транспорт на Камчатке восстановил движение после циклона

    Общественный транспорт в Петропавловске-Камчатском возобновил работу после снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    В Петропавловске-Камчатском движение общественного транспорта возобновили после обильного снегопада, который был вызван циклоном, прошедшим над Камчаткой.

    Движение общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском было восстановлено после того, как на город обрушился сильный снегопад, вызванный циклоном, передает ТАСС.

    Глава администрации города Евгений Беляев сообщил в своем телеграм-канале, что дорожные службы работали всю ночь, чтобы устранить последствия циклона, и что все линии общественного транспорта теперь функционируют, включая маршруты в отдаленные микрорайоны.

    По словам Беляева, центральные магистрали были расширены, что позволило пассажирскому транспорту вновь выйти на маршруты. Однако расчистка подъездов к объектам социальной сферы и площадкам для сбора мусора еще продолжается. Он также отметил, что ситуацию осложняет наличие брошенного транспорта, который затрудняет работу дорожных служб.

    Глава администрации подчеркнул, что работы по расчистке будут продолжаться, пока дороги города не будут приведены в нормативное состояние. Ранее сообщалось, что пять машин высокой проходимости были выведены на дороги Петропавловска-Камчатского для доставки пассажиров по пяти маршрутам.

    Циклон подошел к Камчатке 23 марта, сопровождаясь метелью и сильным ветром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае река Минусинка размыла земляную насыпь, что привело к угрозе подтопления 120 домов. В пятницу в Москве ожидался сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду и дожди, которые в ночь на субботу могли перейти в мокрый снег.

    24 марта 2025, 18:12 • Новости дня
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    КТК сообщил о невозможности прокачки нефти из-за уничтожения НПС «Кавказская»
    @ Евгений Самарин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уничтожение НПС «Кавказская» в результате атаки украинских БПЛА привело к невозможности транспортировки нефти через систему КТК.

    После атаки украинских БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» транспортировка нефти через нее в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стала невозможна, передает РИА «Новости». Консорциум сообщил, что работы по восстановлению продолжаются на другой станции – «Кропоткинская».

    Ранее киевский режим совершил повторную атаку на НПС «Кропоткинская», которая также подверглась ударам украинских БПЛА в феврале. В результате первой атаки объем предполагаемой транспортировки на год был снижен, однако после уничтожения станции «Кавказская» консорциум заявил о полной невозможности транспортировки нефти в обозримом будущем.

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    24 марта 2025, 14:38 • Новости дня
    Штурмовик Су-25 потерпел аварию в Приморье

    Минобороны: Су-25 потерпел аварию в Приморье, пилот выжил

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Приморском крае штурмовик Су-25 совершил аварийную посадку при учебном полете, пилот катапультировался и был эвакуирован, его жизни ничего не угрожает, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, полет выполнялся без боекомплекта, а самолет упал в безлюдной местности, не причинив разрушений на земле, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. В связи с происшествием на место инцидента вылетела комиссия ВКС России для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.

    На прошлой неделе в Волосовском районе Ленинградской области разбился военный вертолет Ми-28.

    В декабре на Камчатке Ан-2 совершил аварийную посадку из-за возможного обледенения, все находившиеся на борту были найдены живыми, а пассажир и пилоты доставлены в больницу.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    24 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей

    Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей из-за картин с горящим Кремлем

    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима Владимира Зеленского с психбольницей из-за картин с горящим Кремлем.

    Это заявление Захарова сделала после того, как в журнале Time появились фотографии Зеленского на фоне картин, изображающих горящий Кремль и украинских солдат на территории России, передает ТАСС.

    «Психбольница», – прокомментировала дипломат.

    Ранее Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие. До этого Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот».

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    24 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов

    Малькевич: Реестр «Русофобы» создан для медиаборьбы

    Эксперт объяснил разницу между реестром «Русофобы» и списком иноагентов
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Сайт «Русофобы» призван информировать о персонах и организациях, распространяющих негатив о России. Помимо имен, реестр будет содержать данные об их высказываниях или поступках, порочащих страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе, сказал газете ВЗГЛЯД общественник Александр Малькевич. Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы».

    «За годы спецоперации наше общество заметно сплотилось и усилилось. Однако некоторые граждане до сих пор пытаются сеять смуту, допуская язвительные комментарии о бойцах СВО или публично излагая русофобские тезисы. Именно для медиаборьбы с ними предложено создать реестр русофобов», – сказал Александр Малькевич, журналист, политолог, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России.

    «Некоторые могут возразить, мол, аналогичную работу уже выполняет реестр иноагентов. Однако для внесения человека в этот список необходимо установить факт наличия зарубежного финансирования. Не все ненавистники России могут этим "похвастаться". Но это не означает, что их злодеяния должны упускаться из виду», – поясняет собеседник.

    «Поэтому в новый реестр будут внесены ФИО гражданина, а также данные о его словах или поступках, порочащих нашу страну. Упоминаться будет лишь та информация, которая находится в открытом доступе. Задача раскрыть их персональные данные перед создателями проекта не стоит. Это и отличает проект "Русофобы" от печально известного украинского сайта "Миротворец"», – добавляет эксперт.

    Малькевич напомнил, что администраторы «Миротворца» не только публикуют чувствительные данные о «врагах» Украины, но и регулярно призывают к расправам над ними – «таким образом жизнь человека, чья фотография появилась в списке, автоматически попадает под угрозу».

    «Но авторы российского сайта заниматься людоедством не собираются. У проекта есть утилитарная задача: например, многие активисты по всей стране занимаются организацией научно-просветительских мероприятий. Им приходится искать и приглашать лекторов, чью идеологическую позицию проверить не всегда возможно. Теперь, чтобы перестраховаться, им достаточно вбить имя конкретного человека в реестр и сделать выводы», – заключил Малькевич.

    Ранее в России была создана интернет-платформа «Русофобы». Автором проекта выступила инициативная группа граждан, в которую входят ветераны СВО и неравнодушные патриоты. Как сказано на сайте проекта, каждый понедельник на нем будет публиковаться информация о персонах, распространяющих ложь и клевету о России.

    Основной задачей платформы является предупреждение населения о потенциальных угрозах и подрывной деятельности. Предполагается, что в список физических лиц попадут также структуры и фонды, пытающиеся применить технологии цветных революций в отношении России.

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    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука на финансирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    24 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обменах пленными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обменах пленными между Россией и Украиной, а также обсудил с ним российско-американский диалог по урегулированию украинского конфликта.

    Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил Кремль в Telegram-канале. Президент России выразил признательность за активное посредническое содействие ОАЭ в обменах удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Лидеры также обсудили развитие российско-американского диалога, направленного на мирное урегулирование украинского конфликта и нормализацию двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Аль Нахайян выразил поддержку усилиям России и США, отметив важность консультаций в Эр-Рияде.

    Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень российско-эмиратских отношений стратегического партнерства и выразили готовность продолжать реализацию взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Они также подчеркнули важность координации в рамках «ОПЕК плюс».

    Путин поздравил эмиратского лидера и народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

    Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал президенту России Владимиру Путину приветствие и пожелания дальнейшего процветания России.

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    25 марта 2025, 01:17 • Новости дня
    «Мастер и Маргарита» взял семь премий «Ника»

    Фильм «Мастер и Маргарита» триумфально победил в семи номинациях на премии «Ника»

    Tекст: Денис Тельманов

    Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина стал триумфатором 38-й кинопремии «Ника», получив награды во всех семи номинациях, в которых был заявлен, включая «Лучший игровой фильм» и лучшие актерские роли.

    Как передает РИА «Новости», фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина по роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии «Ника», завоевав награды во всех семи номинациях, в которых был заявлен. Церемония награждения прошла в театре «Маска» в Москве.

    Наиболее значимыми победами стали награды за лучшие мужскую и женскую роли. Юлия Снигирь, сыгравшая Маргариту, была признана лучшей актрисой, в то время как Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера, разделил победу с Юрой Борисовым из фильма «Кончится лето». Снигирь посвятила свою награду Евгении Добровольской, а Цыганов передал свою «Нику» Снигирь, следуя примеру супруги.

    Кроме того, «Мастер и Маргарита» удостоились наград за лучший звукорежиссер (Алексей Самоделко), лучший оператор (Максим Жуков), лучший художественный дизайн (Денис Лищенко), а также за лучшие костюмы (Галина Солодовникова и Ульяна Полянская).

    На церемонии также были вручены специальные призы. Народный артист России Александр Зацепин получил приз «Честь и достоинство», а ректор ВГИКа Владимир Малышев удостоился награды за вклад в кинематографические науки.

    Лучшим режиссером был признан Бакур Бакурадзе за фильм «Снег в моем дворе», а лучшим сценаристом стали Андрей Кончаловский и Елена Киселева за работу в фильме «Смотри на меня!». Лучшей музыкой к фильму была признана работа Алексея Рыбникова к фильму «9 секунд».

    Ранее сообщалось,.что заслуженный артист России Роман Мадянов и народная артистка России Евгения Добровольская награждены посмертно премией «Ника» за лучшие второстепенные роли в фильмах «Любовь советского союза» и «Хуже всех» соответственно.


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    25 марта 2025, 02:41 • Новости дня
    В Госдуме рассмотрят проект закона о репатриации соотечественников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме планируется обсуждение проекта закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.

    Документ во вторник поедставит в парламенте первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает РИА «Новости». Законопроект предлагает определить процедуру репатриации соотечественников, а также моряков, задержанных за границей.

    Проект закона подразумевает возвращение соотечественников на постоянное проживание в Россию. Право на репатриацию предложено распространить на свободно владеющих русским языком, а также тех, кто имеет предков из России или принадлежит к народам, исторически проживающим на территории РФ.

    Дополнительно право на репатриацию получат супруги репатрианта, проживающие в браке более трех лет или имеющие общих детей, а также несовершеннолетние дети и недееспособные члены семьи. Законопроект дополняет действующую Госпрограмму по добровольному переселению соотечественников в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить понятие «репатриант», включив в него соотечественников, этнически связанных с народами России.

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    25 марта 2025, 01:36 • Новости дня
    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 10%

    Роспотребнадзор зафиксировал 1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8%, но уровень остается высоким с 1 млн случаев за неделю.

    Роспотребнадзор сообщил о незначительном снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, передает РИА «Новости». По данным ведомства, на 12-й неделе 2023 года уровень заболеваемости снизился на 10,8%, а госпитализаций – на 8,6%. Однако, несмотря на снижение, количество заболевших все еще велико и составляет более 1 млн случаев в неделю.

    В пресс-службе добавили, что за последние девять недель также зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше данных предыдущей недели.

    Кроме того, уменьшилось число закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений. На прошлой неделе было закрыто 435 школ, 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, несмотря на снижение заболеваемости в ряде регионов. Роспотребнадзор сообщил о росте активности вирусов в России, где доминирует грипп A(H1N1), который может приводить к тяжелым заболеваниям и легочным осложнениям, включая пневмонию. В США этой зимой число смертей от сезонного гриппа превысило количество летальных исходов от COVID-19, что происходит впервые за последние пять лет.

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    24 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    Корреспондент «Известий» Федорчак погиб в зоне СВО
    Корреспондент «Известий» Федорчак погиб в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    О гибели журналиста сообщается на сайте «Известий». По информации издания, трагедия произошла в понедельник, 24 марта. Подробности об инциденте пока уточняются.

    В издании отметили, что последний репортаж Федорчака был снят накануне гибели.

    В январе внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов.

    В июне корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольском в ДНР в результате атаки ВСУ.

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    24 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Москвичам пообещали сильный дождь с ветром во вторник

    Вильфанд: В Москве может выпасть 10-15% осадков от месячной нормы во вторник

    Tекст: Дарья Григоренко

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что во вторник в Москве ожидается дождь с ветром до 15 м/с, что составит 10-15% от месячной нормы осадков.

    Вильфанд на пресс-конференции в Москве сообщил, что во вторник в Москве ожидается дождь и усиление ветра до 7-15 м/с. Ожидаемые осадки составят 4-6 мм, что эквивалентно 10-15% от месячной нормы для марта, который традиционно считается «сухим» месяцем, передает ТАСС.

    Он отметил, что, несмотря на прогнозируемое ухудшение погодных условий, опасных метеорологических явлений в столице не ожидается. Он подчеркнул, что данный уровень осадков и ветра не представляет угрозы для жителей города.

    Метеоролог также добавил, что текущие погодные условия характерны для марта и не должны вызывать беспокойства у москвичей.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в воскресенье атмосферное давление в Москве достигло 764,2 мм ртутного столба, что превысило предыдущий рекорд этого дня, установленный в 1943 году, на 0,1 мм ртутного столба.

    В субботу синоптики предсказали солнечные выходные в Москве.

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    24 марта 2025, 21:07 • Новости дня
    Курская полиция раскрыла хищения на 65 млн рублей при очистке реки Сейм

    Полиция Курской области раскрыла хищения бюджетных средств на 65 млн рублей

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Курской области завершила расследование хищения 65 млн рублей, выделенных на экологическую реабилитацию реки Сейм, и передала дело в суд с обвинительным заключением.

    Курская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на очистку реки Сейм, пишет РИА «Новости».

    Установлено, что контракт на 65 млн рублей заключили в 2019 году с организацией из Самарской области для реабилитации 17 км реки. Однако, по данным следствия, менее 20% работ было фактически выполнено. Организация, осуществлявшая технический надзор, не обнаружила нарушений.

    Подрядная организация использовала строительную технику, которая не могла выполнить заявленный объем работ. Обвиняемыми признаны руководитель подрядной организации и технического надзора, а также работник, обеспечивавший минимальное выполнение скрытых работ для их приемки.

    Дело возбуждено по статье 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Впервые в практике региона была создана специализированная группа для расследования столь крупного дела. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

    Бэкграунд (825 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав 4,1 млрд рублей с девяти физических лиц и восьми организаций, включая бывших руководителей Корпорации развития Курской области. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Корпорация развития региона превратилась в структуру расхищения. Власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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    24 марта 2025, 15:24 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным премий деятелям культуры

    Кремль: Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по культуре и искусству, которое пройдет в формате видеосвязи, и вручит премии деятелям культуры.

    На заседании планируется обсудить широкий круг тем, связанных с работой Совета, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Среди основных вопросов будут рассматриваться темы образования в сфере искусств, литературы и книгоиздания. Также будут затронуты другие актуальные вопросы, которые входят в компетенцию Совета по культуре и искусству.

    Кроме того, в Екатерининском зале Кремля в среду пройдет церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2024 года. Путин вручит премии восьми лауреатам.

    Премия для молодых деятелей культуры вручается гражданам России до 35 лет с 2011 года. Она признает выдающиеся достижения в литературе и искусстве, а также творческих и исследовательских проектов в этой сфере.

    Премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручается с 2013 года. Награда отмечает работы, направленные на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи.

    На прошлой неделе Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где заявил о тяжелых последствиях для людей, природы и экономики, вызванных разливом нефтепродуктов в Черном море.

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    24 марта 2025, 22:42 • Новости дня
    Делегация Всемирного фестиваля молодежи посетила Кению

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Дирекции Всемирного фестиваля молодежи посетили Кению, где обсудили сотрудничество в сфере образования, науки и медиа, включающее участие кенийской молодежи в российских проектах.

    С 16 по 23 марта делегаты Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) находились в Кении, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Они провели встречи с представителями государственных структур и медиаобъединений. Основные темы обсуждений касались образования, науки и привлечения молодежи Кении в проекты Росмолодежи и ВФМ.

    Гендиректор Дирекции ВФМ Дмитрий Иванов отметил, что Россия становится центром обсуждения инициатив молодежи со всего мира. По его словам, визит продемонстрировал заинтересованность кенийской молодежи в укреплении сотрудничества с Россией, особенно в образовательной сфере. Кенийские коллеги выразили интерес к обучающим программам на базе российских молодежных образовательных центров.

    На встрече с сопредседателем сообщества предпринимателей Найроби Вангари Нджугуна подчеркнула позитивное отношение к России среди молодежи Кении, стремящейся получить российское образование. Делегаты также встретились с представителем ООН в Найроби Дериком Мутириа, который высоко оценил усилия России в поддержке международного молодежного сотрудничества.

    В международном конференц-центре Джомо Кеньятты прошла встреча с ассоциацией молодых парламентариев Кении, где обсуждались шесть направлений сотрудничества, включая медиа и креативные индустрии. Молодежь Кении пригласили на слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде.

    Заключительная встреча состоялась в Министерстве по делам молодежи Кении, где обсуждалось участие кенийских молодых управленцев в российских образовательных проектах. The Star Group выразила готовность создавать совместные медиапродукты для молодежи.

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    25 марта 2025, 05:31 • Новости дня
    В Приморье задержали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

    Следователи задержали жителей Приморья по подозрению в убийстве ветерана СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственные органы Приморья задержали двух молодых людей, подозреваемых в убийстве ветерана СВО, тело которого нашли под мостом в селе Хороль с повреждениями головы.

    Как сообщает РИА «Новости», в Приморье задержаны два местных жителя, подозреваемых в нападении на ветерана специальной военной операции.

    Тело 37-летнего мужчины было найдено под мостом в селе Хороль с признаками насильственной смерти. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

    По информации следственного управления СКР по Приморскому краю, задержанные – двое местных жителей в возрасте 20 и 25 лет. Они подозреваются в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим, избили его, а затем похитили у него телефон и документы.

    Источник в правоохранительных органах уточняет, что погибший был ветераном специальной военной операции. После избиения подозреваемые предприняли меры по сокрытию преступления.

    В настоящее время следствие проводит действия с участием подозреваемых, и решается вопрос об избрании меры пресечения в их отношении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума в третьем чтении приняла закон, благодаря которому установили статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

    Фонд «Защитники Отечества» совместно с командой Героя Труда России доктора Дениса Проценко запустили проект СВОИРОДНЫЕ.РФ, предлагающий психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их семьям.

    Минкультуры и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, согласно которому ветераны спецоперации и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.

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