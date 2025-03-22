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Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине
Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным
Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.
В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».
Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.