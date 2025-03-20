  • Новость часаСамолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского
    Президент Финляндии выразил недовольство итогами советско-финской войны
    Невзорова с женой признали экстремистским объединением
    Пугачева отказалась приехать на прощание с Бедросом Киркоровым
    Трамп дал ответ на просьбу Зеленского о дополнительных системах ПВО
    Уолтц сообщил о будущих переговорах России и США по Украине в Эр-Рияде
    Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение «звуковой пушки»
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    В Стамбуле начались протесты из-за задержания мэра города
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    22 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    14 комментариев
    20 марта 2025, 00:44 • Новости дня

    США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ

    Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о решении США сконцентрироваться на урегулировании украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    США сконцентрированы на урегулировании украинского конфликта, а не на сделке по недрам Украины или матче между КХЛ и НХЛ, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт указала, что соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в области добычи минералов остается актуальным, передает ТАСС.

    «Сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече (в Белом доме). Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», – сказала она.

    Она добавила, что стороны вышли за рамки экономических вопросов и сейчас обсуждают долговременное прекращение огня. «Мы никогда не были так близки к миру, как сегодня», – заявила представитель Белого дома.

    Комментируя телефонные переговоры России и США на высшем уровне, Ливитт подтвердила, что обсуждался вопрос о хоккее. «Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. В феврале Владимир Зеленский посетил Вашингтон для заключения сделки по недрам Украины, во время визита он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    19 марта 2025, 02:28 • Новости дня
    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям

    «Коммерсант»: На встрече с РСПП Путин рассказал, в каком случае Россия не будет претендовать на Одессу

    Путин на встрече с РСПП озвучил переговорную позицию России по новым территориям
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Как рассказали участники закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

    Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников встречи, Путин заявил, что признание Крыма в составе России, а также автономии Донбасса могло предотвратить начало специальной военной операции на Украине, теперь же на переговорах по украинскому урегулированию речь идет о том, что территории, освобожденные российскими войсками, не могут быть переданы Украине.

    «Также РФ может потребовать признать Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области в составе России. Если это произойдет в ближайшее время, Россия не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине», – приводит издание слова участников съезда, рассказавших об общении с президентом.

    Также в закрытой части встречи Путин пояснил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы с Москвой «начали разговаривать» и «услышали» российскую позицию.

    «Сначала – о признании Крыма. Потом, когда выяснялось, что слышать не хотят, – о признании автономии Луганской и Донецкой республик. Наконец, о признании их, а также Херсонской и Запорожской областей в составе России», – пишет издание.

    Отмечается, что «чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться», а затем оказалось, что «ее вообще уже нельзя остановить».

    «Они не успевают окапываться», – приводит слова Путина «Коммерсант».

    Напомним, Путин, выступая на съезде РСПП, обвинил страны Запада в нецивилизованном подходе к правовым нормам в экономике и политике. Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы. Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

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    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 02:48 • Новости дня
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    Белорусские силовики вручили задержанному комику Останину мясорубку
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Антон Антонов

    Стендап-комик Артемий Останин был задержан в Белоруссии при попытке скрыться от правосудия, белорусские силовики перед передачей задержанного российским коллегам вручили ему мясорубку, сообщают в соцсетях.

    Останин пытался через Минск «улететь в третьи страны», скрываясь от обвинений по статье 282 УК России. «После скандала в Сети он стал оправдываться, что его «не так поняли». Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», – пишет Telegram-канал «Белорусский силовик».

    Мясорубка является отсылкой к оскорбительной шутке Останина, в которой тот глумился над матерями участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в отношении комика Останина завели дело за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО. Останин был задержан. В ходе выступления комик высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. Сам он после задержания принес извинения и заявил, что не пытался никого оскорбить.

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    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

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    19 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Диверсантов в российской форме уничтожили под Селидово

    Российские военные в ДНР уничтожили диверсантов ВСУ под Селидово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Селидово на Украине русские бойцы уничтожили диверсантов в российской форме, у которых в носках были спрятаны флаги Украины и Евросоюза, что, по словам офицера, свидетельствует о попытке пиар-акции.

    В районе города Селидово в Донецкой народной республике были уничтожены диверсанты Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Заместитель командира танкового батальона 1-й Славянской бригады 51-й армии с позывным «Богдан» рассказал, что диверсанты, переодетые в российскую форму, были нейтрализованы русскими бойцами. Эти группы пытались проникнуть на позиции российских войск, но были остановлены плотным огнем.

    «Богдан» сообщил, что при обыске тел диверсантов были обнаружены флаги Украины и Европейского союза, спрятанные в носках. Это вызвало у бойцов подозрения в том, что целью диверсантов могла быть организация пиар-акции. По его словам, такие группы обычно стараются сделать фотографии или видео на территории, чтобы показать свое присутствие, однако в этом случае попытка закончилась неудачей.

    Командир подчеркнул, что противник регулярно пытается использовать такие маневры, но на этот раз их намерения были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали украинских солдат в форме бойцов Вооруженных сил России в Курской области. Украинские военные использовали российскую форму для проведения диверсий. На Украине в Часовом Яре украинские военные выдавали себя за мирных жителей.

    Коментарии (13)
    19 марта 2025, 19:57 • Новости дня
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники, силы специального назначения Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности на случай вероятной отправки на Украину. Это решение связано с рассмотрением рядом европейских стран возможности размещения миротворческого контингента после урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Источники отметили, что на прошлой неделе британские военные планировщики уже разослали директивы о необходимости подготовки к возможному дислоцированию на Украину. Это включает в себя проверку исправности боевой техники.

    Ранее на встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

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    19 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани

    Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил оперативный штаб в Telegram, площадь возгорания составляет 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами.

    Указывается, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. К борьбе с пожаром четвертого ранга сложности привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, задействованы специальные и экстренные службы.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Предприятие временно прекратило работу, проведена эвакуация дежурной смены – 30 сотрудников.

    Напомним, в Туапсе после украинской атаки загорелся резервуар с бензином емкостью до 20 тыс. тонн на нефтекомплексе. В конце февраля обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке беспилотников в феврале.

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    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    19 марта 2025, 06:42 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск начальника генштаба Украины Гнатова
    МВД России объявило в розыск начальника генштаба Украины Гнатова
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Новый начальник генштаба Украины Андрей Гнатов объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России.

    МВД России включило Гнатова в базу розыска. В базе указано, что он разыскивается по статье УК, однако конкретная статья не называется, передает ТАСС.

    В правоохранительных органах сообщили, что Гнатов осужден заочно российским судом за преступления, связанные с приказами об обстрелах южных населенных пунктов ДНР. В результате этих обстрелов погибли и пострадали мирные жители, были разрушены жилые дома.

    Кроме того, Гнатов заочно арестован. Срок его содержания под стражей начнет исчисляться с момента задержания, пояснили в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях украинский лидер Владимир Зеленский сменил главу генштаба ВСУ, уволив с должности Анатолия Баргилевича. Также сообщалось, что в России Гнатова осудили заочно на 28 лет за преступления в Донбассе.

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    19 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Bloomberg: Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    @ Ukraine Military TV/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Британия и Европейский союз обсуждают возможность ускорения поставок оружия Украине перед возможным полным прекращением огня, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что это обсуждалось на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам, а также на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде.

    Лэмми подчеркнул важность укрепления Украины в военном и экономическом плане, отметив, что мир может быть достигнут только через силу.

    В свете новых договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа глава МИД Британии призвал Москву к безусловному прекращению огня.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

    Коментарии (4)
    19 марта 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    Зеленский заявил о поддержке Украиной прекращения ударов по энергетике
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова поддержать предложение о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру в конфликте с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, Киев даст согласие на соответствующее предложение. «Мы всегда поддерживали позицию не наносить удары каким бы то ни было оружием по энергетике», – заявил он. При этом Зеленский сказал, что Киев оставляет за собой право на «ответные» действия, если удары России по энергетической инфраструктуре не прекратятся, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. Зеленский заявлял, что Киев подготовит и озвучит свой ответ на это предложение после получения дополнительной информации от США.

    Следует отметить, что Украина и ее союзники изначально добивались месячного «перемирия в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре». Тот план подразумевал мораторий на воздушные удары по Украине, а не просто отказ от атак на энергетическую инфраструктуру. Однако по итогам встречи с США в Джидде Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня.

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    19 марта 2025, 08:08 • Новости дня
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия), рассказал каналу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Уиткофф заявил, что проработка деталей прекращения огня на Украине начнется в воскресенье в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул необходимость достижения прочного и долговечного мира. Россия поддержала этот подход, добавил он.

    По словам спецпосланника, достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Коментарии (3)
    19 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными

    Россия вернула 175 военных из плена на Украине

    Россия и Украина провели обмен пленными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Посредническую роль в переговорах и возвращении российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны.

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    Курс рубля способен на новые рекорды

    Российская валюта показывает в последнее время небывалый рост. Для экспортеров это не очень приятный фактор. Зато укрепление рубля помогает снижать инфляцию и дает надежду на уменьшение ключевой ставки ЦБ. Как долго продлится укрепление рубля и до какого максимального уровня может опуститься доллар? Подробности

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    У Украины есть шанс пробиться в ЕС сквозь Венгрию

    Власти Украины признали, что застряли на пути в Евросоюз. Связано это не с Россией, а с Венгрией, премьер-министр которой решил окончательно похоронить европейские мечты Киева. Однако его план грозит провалиться с учетом значительного количества желающих сменить в Венгрии власть и все-таки сделать Украину частью ЕС. Подробности

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    Как найти лучшего подводника Великой Отечественной

    19 марта в России отмечается День моряка-подводника – и одним из самых распространенных споров в этот праздник является дискуссия о том, кого можно назвать лучшим асом подводной войны во время Великой Отечественной. Подводника № 1 выбирали в своих рядах и другие стороны Второй мировой войны. Почему ни немецкие, ни американские критерии подобного выбора для советских подводников категорически не подходят? Подробности

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    Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты

    Гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками и самолеты нового поколения – именно таким способом Франция уже через десять лет намеревается «сдерживать» Россию, чтобы «избежать войны». Соответствующие заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон, объявив о возрождении одной из знаменитых военных баз на востоке страны. Де-факто Франция возвращается к концепциям времен холодной войны. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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