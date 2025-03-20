США отодвинули на второй план сделку по недрам Украины и матч между КХЛ и НХЛ

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о решении США сконцентрироваться на урегулировании украинского конфликта

Tекст: Антон Антонов

Ливитт указала, что соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в области добычи минералов остается актуальным, передает ТАСС.

«Сделка по минералам была тем первым набором параметров, который вы все видели на той самой публичной встрече (в Белом доме). Теперь мы сосредоточены на долгосрочном мирном соглашении», – сказала она.

Она добавила, что стороны вышли за рамки экономических вопросов и сейчас обсуждают долговременное прекращение огня. «Мы никогда не были так близки к миру, как сегодня», – заявила представитель Белого дома.

Комментируя телефонные переговоры России и США на высшем уровне, Ливитт подтвердила, что обсуждался вопрос о хоккее. «Однако мы сейчас в большей степени заинтересованы в достижении договоренностей о мире, чем в том, чтобы запланировать хоккейный матч», – добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона одобрила инициативу Москвы провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах. В феврале Владимир Зеленский посетил Вашингтон для заключения сделки по недрам Украины, во время визита он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.