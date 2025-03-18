  • Новость часаКремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа ищет «пушечное мясо» против России
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    Ушаков: Россия не теряет надежды на прекращение огня на Украине
    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков
    Британия и ЕС захотели увеличить расходы на оборону за счет российских активов
    Министр Силуанов заявил о подготовке «большой приватизации»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Если человек «переобулся», он еще не стал нашим

    Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?

    9 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин В информационных войнах перемирий не бывает

    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

    10 комментариев
    18 марта 2025, 13:32 • Новости дня

    Песков: Россия пока не назначила главного переговорщика с США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона пока не избрала главного переговорщика с американской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Мы проинформируем», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    На 18 марта запланирован телефонный разговор президентов России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    На Украине сообщили об опасениях по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе.

    18 марта 2025, 01:28 • Новости дня
    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение от отравления токсичными парами

    Бойцам после операции «Поток» под Суджей потребовалось специальное лечение
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в газовой трубе во время операции «Поток» в Курской области

    Военные медики разработали уникальные методы для лечения бойцов, надышавшихся токсическими парами в ходе операции «Поток», сообщает RT.

    По словам военного врача Вадима, бойцы поступают с пневмонитом, вызванным ингаляцией продуктов гальванизации труб и содержащихся в них токсичных веществ. Симптомы проявляются не сразу, а на второй или третий день.

    Врач отметил, что это состояние коварно и требует особого подхода к лечению. «Схема лечения была создана нами практически с колес, по команде командира. Это было сложное отравление, и пришлось тщательно продумать определенную схему», – сказал он. Вредные вещества выводятся из организма специальными препаратами, аналогов которым в мире нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

    Коментарии (18)
    17 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов, об этом рассказали украинские боевики иностранной прессе.

    Военнослужащий Владимир рассказал, что, когда он находился в Судже, там наблюдались «паника и обвал фронта», передает «Российская газета» со ссылкой на Би-би-си.

    Он отметил, что отход к границе был затруднен из-за российских беспилотников, уничтожавших технику ВСУ. Дорога снабжения украинских войск находилась под полным огневым контролем российских сил, а небо было заполнено дронами. Владимир выразил недовольство тем, что для командования ВСУ потеря дороги оказалась неожиданностью.

    Другой боец, Антон, назвал ситуацию катастрофической и сообщил, что ему удалось выйти из Суджи пешком ночью, хотя это было опасно из-за присутствия российских беспилотников. По его мнению, удержание плацдарма в Курской области утратило смысл.

    Украинские военные сравнивают отступление с фильмом ужасов: дороги усеяны уничтоженной техникой и телами солдат. Некоторые бойцы отступали пешком на расстояние до 20 км.

    Напомним, украинская сторона за все время боевых действий на территории Курской области потеряла свыше 68 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 08:33 • Новости дня
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    Киев сообщил об обсуждении деталей размещения иностранных войск
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти активно обсуждают детали размещения миротворческого контингента из других стран, включая географические аспекты и количество военных, заявил глава МИД Андрей Сибига.

    По данным издания «РБК-Украина», власти Украины находятся на стадии детального обсуждения размещения иностранных миротворцев в стране, передает «Газета.Ru».

    По словам Сибиги, уже определен список стран, готовых разместить свои войска в качестве важных элементов будущей системы гарантий безопасности.

    Он подчеркнул, что украинская сторона активно обсуждает такие аспекты, как география размещения, количество миротворцев и их мандат, отмечая, что эта инициатива больше не является абстрактной идеей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России.

    Сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

    Политолог Тимофей Бордачев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал счастливым сумасшествием слова Макрона о «миротворцах» на Украине без согласия России.

    Коментарии (34)
    17 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Белый дом пообещал незамедлительно обнародовать итоги разговора Путина и Трампа

    Ливитт: Белый дом обнародует итоги разговора Путина и Трампа сразу после его завершения

    Tекст: Вера Басилая

    США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ливитт заявила, что в целях обеспечения прозрачности информация будет предоставлена сразу после завершения разговора, передает РИА «Новости».

    Она также отметила, что либо сам президент США, либо один из его представителей предоставит информацию о результатах переговоров.

    Ранее президент США сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о дате переговоров, в рамках которых будут обсуждаться ключевые вопросы, включая урегулирование ситуации на Украине.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Коментарии (9)
    18 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины, пишет New York Times.

    По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

    Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

    По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

    В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

    Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Коментарии (22)
    17 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    Немецким СМИ запретили показывать нацистские атрибуты ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба внешней разведки (СВР) России обвинила западные страны в сокрытии на Украине распространения нацистской идеологии. В частности, немецким СМИ запрещено

    По информации СВР, западные СМИ обязаны игнорировать эту тему и исключать из своих материалов свидетельства использования нацистских символов на Украине, передает РИА «Новости».

    Так, в современной Германии не считают предосудительным приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории. СВР отмечает, что существующие на Украине нацистские идеи известны, но линия германского правительства демонстрирует молчаливое согласие с этой ситуацией.

    Кроме того, федеральное правительство Германии указало немецким СМИ избегать публикации материалов, где есть фото-видеоматериалах свидетельств использования военнослужащими силовых структур Украины жестов и символов, ассоциируемых с фашистской Германией. Журналистам также предписано «вежливо» просить украинцев скрывать нацистские атрибуты во время съемок, иначе они могут столкнуться с ответственностью, вплоть до уголовной.

    Ранее в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    Глава МИД Сергей Лавров сравнивал ВСУ с гитлеровскими убийцами.

    Коментарии (13)
    18 марта 2025, 01:20 • Новости дня
    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы

    Пресс-секретарь Белого дома напомнила французам о спасении от немцев благодаря США

    Белый дом отказал Франции в возврате статуи Свободы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на просьбу французского политика вернуть статую Свободы, напомнив о роли США в освобождении Франции во время Второй мировой войны.

    Как сообщает РИА «Новости», представитель Белого дома Каролин Левитт ответила на требование члена Европарламента Франции Рафаэля Глюксманна о возвращении статуи Свободы.

    Левитт подчеркнула, что США сыграли ключевую роль в освобождении Франции от оккупации в годы Второй мировой войны. «Абсолютно нет. И мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня – напомнить им, что только из-за Соединенных Штатов Америки французы сейчас не говорят по-немецки», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн призвал США вернуть статую Свободы, символизирующую демократию, обратно во Францию, в знак несогласия с их политикой, которая, по его мнению, не демонстрирует приверженности демократическим ценностям.

    Напомним, статуя Свободы была изготовлена в конце 19 века во Франции и затем доставлена в США.

    Коментарии (7)
    18 марта 2025, 02:00 • Новости дня
    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области

    Мирошник сообщил о зверствах польских и грузинских наемников в Курской области

    Мирошник: Наемники из Польши и Грузии жестоко действовали в Курской области
    @ EPA/TACC

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мирошник рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области, среди которых выделяются поляки и представители «Грузинского национального легиона».

    Как сообщает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о зверствах иностранных наемников в Курской области. Он отметил, что среди них выделяются представители «Грузинского национального легиона», а также поляки. Наемники говорили на польском, французском и английском языках, и их присутствие подтверждается свидетельствами эвакуированных людей.

    По словам Мирошника, наемники не только принимали участие в боевых действиях, но и управляли информационными потоками, выполняя менеджерские функции. Показания пленных и захваченных в плен украинских военнослужащих пока не могут быть полностью раскрыты из-за тайны следствия, но в будущем более детальная информация будет оглашена.

    Мирошник подчеркнул, что окончательная цель заключается в привлечении виновных к ответственности на международной арене, и Россия планирует вскрывать преступления киевского режима, совершенные на территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко сообщил, что иностранные наемники не позволяют отступать украинским солдатам в курском приграничье, расстреливая тех, кто пытается уйти через границу на Украину.

    Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Гром» рассказал, что боевики украинских формирований «Кракен» и «Азов» вместе с польскими наемниками покинули Казачью Локню при наступлении российских сил, оставив разрозненные очаги сопротивления.

    Президент Владимир Путин подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, указав при этом, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины не подпадают под действия Женевской конвенции.

    Коментарии (4)
    18 марта 2025, 11:20 • Новости дня
    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    Bloomberg: Спор из-за автопена Байдена может изменить основы власти президента США
    @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский президент-республиканец Дональд Трамп оспаривает легитимность серии помилований, подписанных его предшественником демократом Джо Байденом в январе 2025 года, утверждая, что они были оформлены с помощью автопена, что может повлиять на юридическую силу этих документов и изменить понимание президентских полномочий.

    Использование устройства под названием «автопен» для подписи документов президентами США привлекает внимание общественности и вызывает споры, сообщает Bloomberg. Автопен представляет собой устройство, которое с помощью механического стилуса воспроизводит подпись, делая ее похожей на рукописную. История этой технологии восходит к началу XIX века, но своей популярностью в правительстве оно обязано президенту Гарри Трумэну, который первым применил его в 1940-х годах.

    Недавно возник скандал, когда Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в использовании автопена для подписания президентских помилований. Трамп утверждает, что эти помилования недействительны, так как они якобы были подписаны не рукой Байдена, а с использованием устройства. Если его заявление подтвердится, это может изменить правила использования президентской власти и открыть путь для юридических действий против политических оппонентов Трампа.

    Байден, как и его предшественники, также использовал автопен для подписания некоторых документов. Например, в мае 2024 года он использовал его для подписания продления финансирования Федерального управления гражданской авиации, находясь в Сан-Франциско. Однако не всегда ясно, какие именно документы были подписаны автопеном, что вызывает дополнительные вопросы о легитимности таких подписей.

    Правомерность использования автопена для подписания президентских помилований пока не подвергалась судебным разбирательствам. Однако, согласно мнению Министерства юстиции США 1929 года, Конституция и законы не определяют метод, которым должно быть выражено президентское прощение, оставляя это на усмотрение президента. Поэтому юридически подписи, выполненные автопеном, считаются допустимыми.

    Интересно, что в 2024 году федеральный апелляционный суд постановил, что президентские помилования даже не обязательно должны быть оформлены письменно. Это решение было принято в деле, где заключенный утверждал, что Трамп устно обещал помиловать его. Таким образом, использование автопена, как для подписания законодательных актов, так и для президентских помилований, продолжает оставаться зоной юридических споров и интерпретаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что его помилования, подписанные с использованием автопена, недействительны, и отметил, что они могут быть оспорены в судебном порядке.

    Коментарии (10)
    17 марта 2025, 21:05 • Новости дня
    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о блокировке Венгрией переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

    Венгрия заблокировала переговоры Евросоюза о вступлении Украины в ЕС
    @ IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

    После заседания Совета ЕС по иностранным делам Сикорский сообщил журналистам, что Будапешт заблокировал начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», – заявил он в ходе трансляции его выступления телеканалом TVP Info.

    Министр отметил, что Венгрия продолжает противиться размораживанию средств из Европейского фонда мира для Украины. Несмотря на это, Польша все еще надеется на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, добавил Сикорский.

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз.

    Коментарии (4)
    17 марта 2025, 17:31 • Новости дня
    Фицо: Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине

    Фицо заявил об отказе финансировать военную помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет выделять средства на военную помощь Украине и не примет участия в военных миссиях на ее территории.

    Фицо в посте на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) подчеркнул, что Словакия не выделит ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в военных миссиях на территории этой страны, передает ТАСС.

    Он также отметил важность проведения совместных заседаний правительств Словакии и Украины, где должны обсуждаться взаимовыгодные проекты. На предстоящей встрече, по мнению Фицо, ключевыми темами станут сотрудничество и реализация новых проектов.

    Фицо также заявил, что Братислава намерена активизировать усилия по восстановлению транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что без этого Европа не сможет быть конкурентоспособной, и дипломатические усилия в этом направлении будут продолжены.

    Кроме того, премьер-министр исключил возможность поддержки санкций Евросоюза против Венгрии. Он подчеркнул, что позиция Словакии по этим вопросам была озвучена на встрече с послами стран ЕС, аккредитованными в республике.

    Ранее Фицо категорически исключил возможность членства Украины в НАТО и участие словацких военных в операциях на ее территории, а вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко потребовал вернуть 3,5 млрд евро, потраченных на помощь Украине.

    Коментарии (5)
    17 марта 2025, 16:59 • Новости дня
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    ЕС не согласовал пакет помощи Украине на 40 млрд евро
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро.

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время», заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», – сказала она.

    Ранее Каллас заявила, что руководство ЕС испытывает трудности с согласованием деталей плана помощи Украине на 40 млрд евро, несмотря на общую политическую поддержку.

    Совет Европейского союза утвердил третий транш в 3,5 млрд евро для Украины в рамках макрофинансовой программы помощи.

    Коментарии (5)
    18 марта 2025, 10:50 • Новости дня
    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место

    Политолог Рар: США больно отвечают Европе на поучения о свободе и демократии

    Рар: США в спорах о демократии больно ставят Европу на место
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа регулярно вступает в перепалки с США, будучи уверенной, что мораль на ее стороне. Но Белый дом больно ставит страны ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне ответили на призыв депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана вернуть Франции статую Свободы.

    «Не проходит и дня, чтобы между администрацией президента США Дональда Трампа и европейскими политиками не произошла очередная перепалка. С каждой ссорой риторика сторон становится более резкой. Белый дом постоянно больно ставит ЕС на место, когда те начинают учить американскую власть построению демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Европейцы же для сдерживания Трампа пытаются создать западный "союз либеральных сил", куда зовут Канаду и Австралию. На этом фоне британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон конкурируют за лидерство в западном мире. Оба претендуют на шефство, и скоро к ним присоединится немецкий канцлер Фридрих Мерц», – добавил он.

    «Европейцы считают, что мораль на их стороне и потому проиграть они не могут. В ЕС почему-то уверены, что Трамп в США ненадолго, и скоро все станет как раньше», – резюмировал собеседник.

    Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксман потребовал от властей США вернуть Франции статую Свободы. По его словам, администрация Трампа своими решениями показывает, что ценности свободы им не близки, сообщает Deutsche Welle (Минюст России включил издание в реестр иностранных агентов).

    «Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», – сказал он. Кроме того, Глюксман осудил Вашингтон за сближение с Москвой и увольнение ученых, настаивавших на своей научной свободе, а также поддержал Украину.

    В ответ пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Глюксмана «низкопробным» политиком. «Только благодаря США французы сейчас не говорят по-немецки», – напомнила она.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Европа планирует ослабить США.

    Коментарии (3)
    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

    Коментарии (8)
    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

    Коментарии (0)
    Главное
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области
    Мирошник: Грузины и поляки отличились зверством в Курской области
    Польских силовиков обвинили в «системной жестокости» к мигрантам
    Такер Карлсон заявил о росте уровня жизни в России
    Оскорбившего участника СВО комика Останина задержали
    ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня

    Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации

    В небо впервые взлетел опытный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8. Создание уже второго авиационного двигателя пятого поколения поднимает авиационный статус России в мире на новую высоту. Россия – единственная страна в мире, которая намерена создавать полностью отечественные лайнеры с собственными двигателями. Ни Boeing, ни Airbus не могут таким похвастаться. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Америка переходят к предметному диалогу по Украине

    Лидеры России и США вновь проведут телефонный разговор. Вторая беседа президентов состоится на фоне событий, которые усилили переговорную позицию Москвы: это и разгром ВСУ под Суджей, и кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом. Какие темы могут оказаться в фокусе внимания глав государств? Подробности

    Перейти в раздел

    Запорожское направление вышло из статического состояния

    ВС России освободили несколько поселков на Запорожском направлении и приблизились к Орехову – важнейшему логистическому центру ВСУ. В рядах противника положение на этом участке фронта названо угрожающим. Так ли это на самом деле и в чем заключается значимость нового плацдарма с точки зрения освобождения Запорожской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ищет «пушечное мясо» против России

    Пока европейские власти строят планы о милитаризации Европы в качестве ответа на «русскую угрозу», для местных властей возникает весьма непростой вопрос – а кому, собственно, придется идти на будущую войну? Допустим, ЕС построит достаточное количество танков и самолетов, но сможет ли возобновить обязательный призыв в армию? И если да, найдут ли вообще для этой цели достаточное количество мужчин? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............