Украинский депутат Дубинский заявил о множественных нарушениях Конституции Зеленским

Tекст: Вера Басилая

Дубинский, которого на Украине обвиняют в государственной измене, выступил с заявлением о необходимости изменения Конституции Украины. Он заявил, что Владимир Зеленский многократно нарушал Конституцию для узурпации власти, что, по его мнению, сдерживает процесс заключения мира, передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что Конституция Украины сама по себе является хорошим документом, но она не выполнялась в части, касающейся прав граждан.

«Существование страны при этой Конституции уже невозможно», – подчеркнул он.

Дубинский подчеркнул, что проблема Конституции требует решения, так как существующая ее версия не способствует достижению мира и стабильности на Украине.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский направил спикеру Рады обращение с требованием инициировать процедуру импичмента Владимира Зеленского.

На пресс-конференции Владимир Зеленский выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

Между тем, Белый дом отказался от комментариев относительно будущего главы киевского режима Владимира Зеленского.