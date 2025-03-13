  • Новость часаУшаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
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    Революция в Сербии назначена на субботу
    Лавров заявил о лжи Киева в вопросе перемирий
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции
    Песков рассказал о значении появления Путина в военной форме
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием
    Лукашенко спрогнозировал освобождение Курской области за несколько дней
    Ушаков: Россия отберет переговорщиков для диалога с США по Украине
    ВС России нанесли поражение ВСУ на Харьковском направлении
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    2 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий ИИ подталкивает человечество к новому каменному веку

    Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.

    29 комментариев
    13 марта 2025, 16:30 • Новости дня

    Ушаков не исключил встречу Путина с Уиткоффом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен провести встречи с российскими представителями высокого ранга, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил о планах спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа провести встречу с российскими представителями очень высокого ранга. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

    В ответ на вопрос о возможности проведения встречи на самом высоком уровне, Ушаков подчеркнул, что такой вариант не исключен.

    Напомним, в четверг в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал контакты России с представителями США.

    12 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области

    Путин посетил штаб группировки войск в Курской области

    Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, появился в штабе группировки в военной форме, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Президент России Владимир Путин посетил Курскую область, передает ТАСС. Он был одет в военную форму и заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

    По данным Генштаба, на Курский плацдарм приходится около 19% общих потерь личного состава ВСУ и 40% потерь техники. Российские войска освободили более 86% территории, ранее занятой противником, сообщил Герасимов.

    Ранее сообщалось, что Путин провел совещание на пункте управления Курской группировкой ВС России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о переносе совещания по экономическим вопросам из-за рабочего графика Путина.

    СМИ сообщили, что город Суджа в Курской области перешел под полный контроль российских войск после более полугода оккупации Вооруженными силами Украины.

    Коментарии (10)
    13 марта 2025, 08:48 • Новости дня
    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву

    L’antidiplomatico: Франция и Британия могут быть причастны к атаке украинских дронов на Москву

    Британию и Францию заподозрили в причастности к атаке дронов ВСУ на Москву
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия могут быть причастны к недавней атаке дронов на Москву, в результате которой было сбито 343 беспилотника, пишет итальянский портал L’antidiplomatico.

    По данным итальянского издания, Франция и Британия могут быть вовлечены в недавнюю атаку дронов на Москву, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что подобные действия были бы невозможны без поддержки современной внешней разведки.

    L’antidiplomatico пишет, что это могло быть сделано для провокации России на ответные действия, что выставило бы Москву нежелающей мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника. Эксперты отметили, что налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Коментарии (0)
    12 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    Путин предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами
    @ кадр из видео

    Tекст: Максим Попов

    Российский президент Владимир Путин предложил классифицировать пленных в Курской области как террористов, подчеркнув, что подход к ним должен соответствовать российским законам.

    Президент Владимир Путин заявил, что пленные, которые были взяты в Курской области, должны рассматриваться в первую очередь как террористы, передает ТАСС.

     Путин сделал это заявление в ходе посещения пункта управления Курской группировкой. По его словам, такое отношение должно основываться на законах Российской Федерации. «Сейчас только что начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Васильевич Герасимов упомянул о пленных. Но вот к этим людям, мы безусловно, прежде всего, должны относиться как к террористам, в соответствии с законами Российской Федерации», – подчеркнул президент.

    «Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно - ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», - подчеркнул глава государства.

    Путин также добавил, что соблюдение этих законов в отношении противников, взятых в плен, имеет критическое значение для обеспечения безопасности в регионе. Он отметил важность строгого соблюдения правовых норм в данном контексте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин лично провел совещание в пункте управления Курской группировкой.

    Коментарии (37)
    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    12 марта 2025, 22:30 • Новости дня
    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются

    Герасимов сообщил об освобождении 24 населенных пунктов в Курской области

    Герасимов: ВСУ в Курской области осознали бесперспективность сопротивления и сдаются
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска за пять дней освободили 24 населенных пункта, а 430 украинских солдат сдались в плен на территории Курской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении 24 населенных пунктов и 259 квадратных километров территории в Курской области за последние пять дней. Он отметил, что площадь вклинивания ВСУ уменьшилась более чем в два с половиной раза, передает ТАСС.

    По словам начальника Генштаба России, украинские военные начали массово сдаваться, осознав бесперспективность сопротивления. В результате в плен были взяты 430 военнослужащих ВСУ. Герасимов подчеркнул, что Киев пытался создать стратегический плацдарм в Курской области с целью использования его в переговорах с Россией, однако этот план провалился.

    По словам Герасимова, в ходе боев за населенный пункт Малая Локня украинские формирования понесли значительные потери. Освобождение этой территории произошло благодаря действиям подразделений 34-й мотострелковой бригады, 22-го и 9-го мотострелковых полков российской армии. Герасимов также отметил, что в результате артиллерийского огня и использования дронов отдельные группы противника начали отступление на юг, неся потери.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Курскую область, где он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации в регионе.

    Герасимов доложил Путину, что украинские вооруженные силы окружены и изолированы на территории Курской области.

    Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки уничтожить украинские силы, действующие в Курской области.

    Коментарии (5)
    13 марта 2025, 15:32 • Новости дня
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    Ушаков: 30-дневное перемирие с Украиной ничего не дает России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России, так как дает Украине возможность перегруппировки сил.

    Ушаков высказал мнение, что перемирие лишь даст украинским силам время для набора сил и продолжения военных действий, передает ТАСС.

    «30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», – сказал он журналистам.

    Ушаков также отметил, что предложение о временном перемирии на фоне наступления Вооруженных сил России является поспешным действием, которое не способствует установлению долгосрочного мира.

    Ранее Ушаков подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны.

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    13 марта 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум

    Военкор Громов: Для создания зоны безопасности необходим огневой контроль Сум

    Эксперт указал на необходимость огневого контроля украинских Сум
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сумы стали главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область. Поэтому при создании зоны безопасности ВС России следует занять передовые позиции так, чтобы населенный пункт оказался в зоне досягаемости российской артиллерии, сказал газете ВЗГЛЯД Федор Громов. Ранее Владимир Путин в ходе совещания в Курской области предложил создать зону безопасности вдоль границы России.

    «Вопрос о создании зоны безопасности вдоль границы поднимается на высшем уровне не в первый раз», – отметил военный корреспондент Федор Громов. Он напомнил, что летом 2024 года российские войска предприняли такую попытку в Харьковской области. На этом направлении задача была частично решена, указал собеседник.

    «Массированные обстрелы противником Белгорода осуществлялись из трех населенных пунктов – это Волчанск, Липцы и Казачья Лопань, из которых можно дотянуться залпом установки «Вампир». Сейчас территории находятся под огневым контролем ВС России», – пояснил спикер.

    Когда ВСУ вторглись в Курскую область, силы группировки «Север» получили новую задачу – освободить российский регион. Сейчас операция подходит к завершению, поэтому Владимир Путин предложил создать зону безопасности.

    Громов допускает, что речь может идти о дальнейшем продвижении российских войск в Сумской области, а также укрупнении действий на севере Харьковской области. «На мой взгляд, заявление президента косвенно говорит о планах на Сумы. Этот город стал главной логистической тыловой базой ВСУ на время вторжения в Курскую область, именно на него опиралось снабжение всей группировки противника», – уточнил военкор.

    По его мнению, чтобы оппонент лишился возможности вновь использовать населенный пункт в качестве базы, ВС России следует зачистить Юнаковку и ее окрестности. «На первых порах нам следует занять передовые позиции так, чтобы Сумы оказались в зоне досягаемости российской артиллерии. Наша способность накрывать противника значительно уменьшит его возможности по накоплению сил. То есть задача – блокировать украинскую армию», – детализировал собеседник.

    В перспективе речь также может пойти о «походе на Сумы», считает он, но уточняет: «все будет зависеть от обстоятельств». «Потеря этого города обернется для руководства Киева серьезными последствиями. В случае падения Сум для ВС России открывается дорога на Полтаву и Харьков», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем при создании зоны безопасности не обойдется без трудностей. «В Сумской области достаточно сложный рельеф – там много лесов и рек, а самое главное – перепады высот. В таких условиях осуществлять наступательные действия очень сложно», – уточнил военкор. Как бы то ни было, «буферизация» пограничья – один из весомых аргументов стабилизации ситуации.

    «Я думаю, что в ходе мирных переговоров одним из условий урегулирования конфликта может оказаться создание демилитаризованной зоны на территории Украины в 50-80 км. Таким образом мы исключим возможность ударов по нашей территории. Причем эта зона, вероятно, охватит Харьков, Сумы и Чернигов», – заключил Громов.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после вторжения ВСУ в регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противоборствующей стороны по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.


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    12 марта 2025, 22:50 • Новости дня
    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы

    Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы после освобождения Курской области

    Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы после полного освобождения Курской области.

    «[Наша задача] полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», – передает ТАСС поручение президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области высказав поддержку военным. Путин поблагодарил войска, участвующие в освобождении Курской области. Президент также предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами.

    Коментарии (26)
    13 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие регулярных телефонных переговоров с помощником президента США Майком Уолтцем, в ходе которых обсуждаются важные внешнеполитические темы. Так, Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

    Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что такие контакты стали довольно частыми в последнее время. «Я могу сказать, что я сам последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майклом Уолтцем», – подчеркнул Ушаков. Вчера, по словам Ушакова, Уолтц позвонил и сообщил о результатах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись в Джидде.

    В интервью программе «60 минут» он также отметил, что изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны. Ушаков заявил, что шаги, имитирующие мирные действия, не являются эффективными в текущей ситуации и никому не нужны.

    Также он выразил озабоченность тем, что временные меры могут создать иллюзию прогресса, но на самом деле не способствуют достижению реального мира.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков беседовал с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

    Коментарии (11)
    12 марта 2025, 22:36 • Новости дня
    Путин поблагодарил участвующие в освобождении Курской области войска

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин перечислил подразделения, участвующие в освобождении Курской области от ВСУ, выразив благодарность за их героизм и успешные операции.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность российским подразделениям, участвующим в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В ходе посещения пункта управления Курской группировкой ВС РФ он особо отметил 76-ю и 106-ю гвардейские десантно-штурмовые дивизии, 11-ю и 83-ю гвардейские отдельные десантно-штурмовые бригады. Также были названы 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й дивизии, 155-я и 810-я бригады морской пехоты Черноморского и Тихоокеанского флотов.

    Путин подчеркнул героизм 34-й гвардейской мотострелковой бригады, которая, по его словам, особенно отличилась в последние дни. Президент также отметил отвагу бойцов спецназа «Ахмат» и добровольцев формирования «Ветераны», которые проявили дерзость и эффективность в выполнении задач.

    Ранее группа российских бойцов незаметно продвинулась на 15 км внутри трубопровода и вышла на поверхность в тылу противника в районе города Суджа.

    Напомним, российские войска за прошедшие сутки освободили ряд населенных пунктов в Курской области, включая центр Суджи.

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    13 марта 2025, 14:16 • Новости дня
    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы

    Политолог Минченко: Военная форма на Путине – это демонстрация жесткой позиции

    Минченко: Появление Путина в военной форме говорит об ужесточении переговорной позиции Москвы
    @ РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выбор Владимиром Путиным военной формы для посещения Курской области неслучаен. Это, с одной стороны, признак ужесточения переговорной позиции Москвы, а с другой – демонстрация, что президент мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду Владимир Путин провел совещание в Курской области в военной форме.

    «То, что Владимир Путин во время посещения штаба в Курской области надел армейский камуфляж, – признак ужесточения позиции Москвы на предстоящих переговорах с США и, возможно, с украинской стороной», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он отметил, что в ходе совещания президент охарактеризовал действия противника в российском приграничье как акт терроризма. «Военная форма на верховном главнокомандующем – это демонстрация: реакция на преступления украинских боевиков должна быть жесткой», – рассуждает политолог.

    При этом собеседник признался: появление Путина в камуфляже напомнило ему визит президента в Дагестан в августе 1999 года. Тогда российский лидер встретился с местными жителями, принимавшими участие в контртеррористической операции на территории республики.

    «Выбор формы для посещения Курской области показывает, что Путин собран, мобилизован, и для него дело чести выбить вражеские войска с территории Российской Федерации», – заключил Минченко.

    В среду Владимир Путин впервые посетил Курскую область после нападения ВСУ на регион. Президент провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск и заслушал доклад главы Генштаба ВС России.

    Примечательно, что глава государства прибыл в штаб в военной форме. «Так посчитал верховный главнокомандующий необходимым», – ответил Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, чем объясняется появление президента на совещании в камуфляже.

    Напомним, Валерий Герасимов сообщил, что российские военные освободили в Курской области более 1,1 тыс. кв. км территории – это свыше 86% от площади, ранее занятой противником. Украинские силы потеряли более 68 тыс. военных и свыше семи тысяч единиц техники. На долю курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь личного состава и 40% потерь техники противника, доложил глава Генштаба.

    Он также рассказал Путину об операции «Поток» по переброске военнослужащих ВС РФ в тыл противника по трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. «Данные действия стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию нашего наступления в Курской области», – подчеркнул Герасимов.

    Группировка «Север» за последние пять дней освободила 24 населенных пункта. По словам начальника Генштаба, украинские формирования, действовавшие на Курском направлении, изолированы, идет их планомерное уничтожение. На отдельных участках российские бойцы вошли в Сумскую область.

    Путин заявил, что задача по разгрому украинских подразделений в Курской области и выходу на государственную границу должна быть выполнена в кратчайшие сроки. «И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы – об этом тоже нужно подумать», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какими будут действия российских Вооруженных сил после освобождения Курской области.

    Коментарии (7)
    13 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

    МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России предостерегло граждан от попыток сбивать дроны подручными средствами и приближаться к упавшим беспилотникам, а также дало рекомендации по безопасным действиям при их обнаружении.

    МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие гражданам пытаться сбивать дроны с помощью подручных средств, передает ТАСС.

    Ведомство также предостерегло от подхода к упавшим беспилотникам.

    «Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», – подчеркивается в рекомендациях.

    В ведомстве настоятельно советуют не пользоваться вблизи упавших дронов радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS.

    При падении дрона рекомендуется отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих о возможной опасности.

    Кроме того, МЧС подчеркивает, что при обнаружении беспилотного летательного аппарата не следует информировать противника о его местонахождении. Ведомство призывает граждан не снимать работу ПВО, моменты полета дронов, военную технику и не выкладывать эти материалы в социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

    Коментарии (11)
    12 марта 2025, 21:36 • Новости дня
    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине, сообщили в Белом доме.

    Уиткофф посетит Москву с целью добиться согласия российской стороны на подписание соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News, передает РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что американская сторона надеется на положительный исход переговоров. «Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», – сказала она.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российское руководство в свое время проинформирует, если наметятся контакты со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

    Телеканал CNN сообщал, что планируемый визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву 13 марта пока не гарантирует встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    13 марта 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин был в военной форме в Курской области

    Песков: Путин счел необходимым быть в военной форме в Курской области

    Песков объяснил, почему Путин был в военной форме в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин счел необходимым в ходе посещения штаба в Курской области быть в военной форме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», – пояснил Песков, отвечая на вопрос о появлении Путина в пункте управления Курской группировкой в военной форме, передает ТАСС.

    Он не ответил на то, собирается ли президент носить погоны, но напомнил, что глава государства полковник.

    Напомним, 12 марта Путин прибыл в командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    В ходе выступления президент подчеркнул необходимость гуманного обращения с пленными, но указал, что иностранные наемники украинской армии не подпадают под действия Женевской конвенции.

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    12 марта 2025, 18:56 • Новости дня
    В России представили первый беспилотный трактор «Донтех»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) презентовали беспилотный трактор «Донтех», способный выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач.

    Директор института перспективного машиностроения «Ростсельмаш» при ДГТУ Владислав Пигенко сообщил, что трактор будет использовать электроэнергию в качестве движителя, что позволит значительно снизить эксплуатационные затраты и увеличить эффективность работы, сообщается в Telegram-канале «Агроэксперт».

    По словам Пигенко, рабочие характеристики машины включают тяговое усилие до 12 килоньютонов и грузоподъемность до 3200 килограммов. «Донтех» станет универсальной платформой для выполнения различных сельскохозяйственных задач, таких как полив, орошение, посев и культивация.

    Ожидается, что к 2035 году будет выпущено 150 беспилотных платформ.

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