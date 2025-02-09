С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.24 комментария
На Украине объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины, включая Днепропетровскую и Харьковскую, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, об этом сообщают ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.
Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Предупреждение об угрозе с воздуха распространяется также на Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.
До этого сообщалось, что в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.