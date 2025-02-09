На Украине объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Tекст: Максим Попов

В Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога, об этом сообщают ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Предупреждение об угрозе с воздуха распространяется также на Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области.

До этого сообщалось, что в Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги произошли взрывы.