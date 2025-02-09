С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.24 комментария
При обстреле ДНР погиб мирный житель
Украинские войска четыре раза обстояли территорию ДНР за сутки
В результате обстрелов украинскими войсками ДНР за последние сутки погиб один человек и пострадали десять, включая детей.
Украинские войска за последние сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, отмечается в сообщении управления правительства республики в Telegram.
В результате обстрелов было выпущено 11 боеприпасов на горловском и макеевском направлениях. При этом один человек погиб и десять, включая детей, получили ранения.
До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удары по селам Муром и Малиновка в Белгородской области.