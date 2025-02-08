Asia Times: Украине придется уступить территории перед мирным соглашением

Tекст: Александра Юдина

Согласно публикации, Украине придется уступить обширные территории перед заключением мирного соглашения с Россией, передает РИА «Новости».

В статье говорится, что для успешного перемирия и последующего долгосрочного мира Украина должна будет отказаться от всех территорий Донецкой и Луганской областей, а также от частей Херсона и Запорожья, и уйти с Курского направления.

Дополнительно, обозреватель выразил мнение, что Белому дому необходимо будет дать обещание российским властям о том, что Украине никогда не предложат членство в НАТО. Это условие является важным фактором в поддержании стабильности в регионе и может способствовать продвижению мирного процесса.

Американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта потребует компромиссов со стороны обеих стран, однако сделка не удовлетворит все стороны.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что мирные переговоры по украинскому конфликту не начнутся в ближайшие недели из-за продолжающихся обсуждений гарантий безопасности Украине с партнерами.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле.