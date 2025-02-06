Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.7 комментариев
Эксперт: Ракета «Орешник» деморализует украинское общество
Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество
Украинский военный эксперт Тарас Чмут отметил, что российская ракета «Орешник» может иметь деморализующий эффект на украинское общество.
Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.
Чмут уточнил, что на данный момент у России мало таких ракет, регулярное их применение невозможно. Но если производство «Орешника» достигнет объемов трех-пяти ракет в месяц, это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц – это очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.
Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.