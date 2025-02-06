Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Хинштейн: ВСУ повредили газопровод в Курской области, пожар устранен
Украинские военные своим ударом повредили газопровод высокого давления в Рыльском районе Курской области, началось возгорание, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
Газопровод уже перекрыли, в два населенных пункта временно прекращена подача газа, добавил врио губернатора в своем Telegram-канале.
На месте уже работают пожарные службы, горение ликвидировано, опасности возникновения огня нет.
Поврежден электропровод высокого напряжения, в один из поселков не подается электроэнергия. На местах работают аварийные бригады.
Несколькими днями ранее украинский дрон в Курской области атаковал электроподстанцию в городе Рыльске, было нарушено электроснабжение нескольких населенных пунктов.