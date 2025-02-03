Хинштейн: Из-за дрона ВСУ нарушено энергоснабжение Рыльска

Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

Tекст: Антон Антонов

По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

«Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.