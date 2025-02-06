Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Минобороны показало уничтожение набитого взрывчаткой катера ВСУ на Днепре
Министерство обороны опубликовало видеозапись с уничтожением украинского боевого катера, набитого взрывчаткой, судно уничтожили у Днепровского лимана.
Разведчики группировки «Днепр» заметили оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой украинский катер у Днепровского лимана, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.
С помощью ударного дрона судно было обездвижено, с помощью второго – уничтожено.
Ранее Минобороны показало удар комплекса «Искандер» в Сумской области, комплекс уничтожил более 50 единиц техники ВСУ.