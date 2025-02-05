Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.10 комментариев
Захарова высмеяла заявление о тысячелетнем партнерстве Лондона и Киева
Мария Захарова посмеялась над словами Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева
Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии о тысячелетнем партнерстве с Киевом, предположив, что оно началось еще в «эпоху бронтозавров».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о том, что Лондон и Киев имеют тысячелетнюю историю партнерства.
«А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», – сыронизировала дипломат в своем Telegram. Захарова не без юмора добавила, что партнерство Британии и Украины ведется со времен строительства египетских пирамид.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом в среду. Целью поездки стало обсуждение усиления безопасности страны и развитие совместных проектов. В рамках визита он встретился с заместителем главы украинского МИД Андреем Сибигой. При этом украинский дипломат обратился к Лэмми с просьбой об увеличении инвестиций Британии в производство оружия на Украине.