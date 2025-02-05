Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Гашек призвал не врать об истинной причине отстранения сборной России по хоккею
Чешкий голкипер Гашек призвал ИИХФ не врать об истинной причине отстранения хоккеистов России и Белоруссии
Бывший чешкий голкипер Доминик Гашек призвал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) назвать настоящую причину отстранения хоккеистов России и Белоруссии.
Гашек прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) об отстранении сборных России и Белорусии от участия в чемпионате мира 2026 года. Гашек считает, что настоящей причиной отстранения является «предотвращение рекламы спецоперации на международных соревнованиях», а не заявленная невозможность гарантировать безопасность, передает «Чемпионат».
Гашек заявил, что рад отсутствию российских и белорусских хоккеистов, так как это «не позволит рекламировать спецоперацию». По его словам, чиновники выбрали такую причину, чтобы избежать судебных разбирательств со стороны России.
Он также выразил недовольство тем, как Международная федерация хоккея обманывает мировую хоккейную общественность.
«Люди не глупы, и ложное объяснение в корне снижает эффект решения», – отметил Гашек.
Ранее бывший чешский хоккеист Доминик Гашек выразил надежду на возвращение российских спортсменов на международные турниры.
Руководитель хоккейной федерации Швеции Андерс Ларссон высказался в поддержку решения Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении российской сборной от участия в чемпионате мира по хоккею 2026 года.
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение не допускать сборную России к участию в чемпионате мира 2026 года, а президент IIHF Люк Тардиф выразил желание видеть скорейшее возвращение сборной России по хоккею к международным соревнованиям.