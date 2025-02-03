С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
После взрыва в ЖК «Алые паруса» возбуждено дело по нескольким статьям
Следователи Главного следственного управления СК по Москве завели уголовное дело после взрыва в жилом доме на Авиационной улице в Москве, сообщил Следственный комитет.
Дело завели по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Убийство общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Согласно версии следствия, в результате взрыва погиб один человек, его личность пока не установлена. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и сейчас находятся под медицинским наблюдением.
Проводится осмотр камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели и назначаются необходимые судебные экспертизы.
В рамках расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия, целью которых является установление личности, причастной к совершению данного преступления.
Напомним, взрыв произошел в холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Сообщалось о и ранении четверых других. По данным СМИ, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил тяжелое ранение.
В Кремле отказались от комментариев по поводу произошедшего.