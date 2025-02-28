Tекст: Александра Юдина

Экс-советник главкома ВСУ Виктор Назаров рассказал, что украинские власти начали привлекать военных к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

Назаров выразил мнение, что этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Он подчеркнул, что не будет оценивать мотивы такого решения, однако считает, что это шаг в опасном направлении.

Назаров также отметил, что на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного возможно оказывается политическое давление.

По его словам, напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным возникло после неудачных контрнаступлений в 2023 году, которые не принесли ожидаемых результатов. Кроме того, власти опасались политических амбиций главкома.

Ранее сообщалось, что британские военные, приставленные к Владимиру Зеленскому, могут поместить его под стражу.