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Украинские СМИ сообщили о задержании высокопоставленных офицеров ВСУ
На Украине начались аресты высокопоставленных военных, включая генералов и полковника, которых обвиняют в халатности, пишет украинское издание «Телеграф».
Экс-советник главкома ВСУ Виктор Назаров рассказал, что украинские власти начали привлекать военных к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Назаров выразил мнение, что этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Он подчеркнул, что не будет оценивать мотивы такого решения, однако считает, что это шаг в опасном направлении.
Назаров также отметил, что на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного возможно оказывается политическое давление.
По его словам, напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным возникло после неудачных контрнаступлений в 2023 году, которые не принесли ожидаемых результатов. Кроме того, власти опасались политических амбиций главкома.
Ранее сообщалось, что британские военные, приставленные к Владимиру Зеленскому, могут поместить его под стражу.