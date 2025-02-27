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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    14 комментариев
    27 февраля 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков заявил о безразличии России к пошлинам США

    Песков указал на минимальное влияние пошлин США из-за малого товарооборота с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы США по повышению пошлин не окажут негативного влияния на Россию из-за минимального товарооборота между странами.

    По его словам, нынешний товарооборот между двумя странами настолько незначителен, что возможное повышение пошлин и тарифов не сможет оказать негативного воздействия на российскую экономику, передает ТАСС.

    Ранее президент США заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили.

    Евросоюз намерен решительно ответить на эти планы США.

    26 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров России и США в Турции

    Госдеп: Россия и США в Стамбуле не будут обсуждать Украину

    Стали известны темы переговоров России и США в Турции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между США и Россией в Стамбуле не будут включать политические вопросы, включая Украину, и сосредоточатся на других темах, сообщили в Госдепартаменте.

    Официальный представитель Госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что предстоящие переговоры между США и Россией, которые состоятся в четверг в Стамбуле, не будут касаться политических или вопросов безопасности, передает РИА «Новости». Украина также не будет обсуждаться на этих встречах.

    Представитель Госдепартамента отметил: «На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения».

    По его словам, продуктивность этих переговоров проявится очень быстро. «Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет», – добавил он.

    Ранее МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле.

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    27 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3

    Замглавы МИД Вершинин сообщил о желании России возобновить диалог по СНВ-3 при условии уважения ее интересов

    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека Вершинин отметил, что «начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению». Российская сторона принимает в нем участие и «высказывает свои основные подходы и позиции».

    Вершинин подчеркнул, что Россия заинтересована в возобновлении стратегических договоренностей, но это требует тщательной и полномерной работы, передает РИА «Новости».

    «А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности», – сказал он.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ необходимо учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    27 февраля 2025, 10:05 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Российская делегация прибыла на переговоры в резиденцию генконсула США в Стамбуле, передает ТАСС.

    Около резиденции собрались журналисты, но сами переговоры пройдут в закрытом формате. Состав участников делегаций с обеих сторон не раскрывается, в переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Эти встречи направлены на решение накопившихся вопросов в сфере дипломатических отношений между Россией и США.

    Напомним, в резиденции американского генконсула в Стамбуле состоится встреча делегаций России и США, на которой обсудят проблемы работы посольств.

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    26 февраля 2025, 16:27 • Новости дня
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона приняла решение о неучастии в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором есть формулировки с осуждением действий России на Украине.

    Вашингтон воздержался от соавторства в совместном заявлении ВТО, где осуждаются действия России, сообщили источники Reuters передает РИА «Новости».

    Ранее Генассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с поправками, осуждающими действия России.

    Глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

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    27 февраля 2025, 03:25 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о переговорах России и США по Арктике

    Bloomberg сообщило об обсуждении Россией и США возможного сотрудничества в Арктике

    Bloomberg сообщило о переговорах России и США по Арктике
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Россия обсуждают возможное сотрудничество в Арктике, включая добычу природных ресурсов и торговые маршруты, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, российская и американская стороны рассматривают Арктику как «возможную зону для экономического сотрудничества» в рамках «более широкой разрядки» отношений. Отмечается, что «обсуждения носят частный характер и находятся на ранней стадии». Обсуждаются «вопросы разведки природных ресурсов и торговых маршрутов», США также заинтересованы в сотрудничестве «в области разведки энергоресурсов».

    Bloomberg заявило, что оба государства сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию. Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином». Однако, как указал один из источников, это может быть сложно реализовать, поскольку отношения между Россией и Китаем значительно укрепились в последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение Путина иностранным инвесторам касается всей территории России для работы с редкоземельными металлами.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что партнерство Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть взаимовыгодным, но Россия пока пытается лучше понять намерения США.

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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    26 февраля 2025, 13:46 • Новости дня
    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе

    Политолог Ткаченко: Стармер едет на поклон к Трампу, чтобы вернуть Британии влияние в Европе

    Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В Лондоне понимают, что для Дональда Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. Поэтому Британия попытается в рамках AUKUS оказать услугу США, рассчитывая, что те в благодарность сделают ее «своей любимой женой в Европе», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что после переговоров с Трампом проведет саммит по Украине.

    «Правительство Британии не питает слишком теплых чувств к Дональду Трампу и рассматривает будущие четыре года как период, который просто надо пережить. Они верят, что после этого вернутся «золотые времена», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Вместе с тем Лондон за это время попытается стать «любимой женой Америки в Европе», которая сможет удовлетворить свои интересы в обороне и разведке, добавил Ткаченко. «Дело в том, что британцы активно предлагают себя американцам как специалистов по азиатскому региону», – указал собеседник.

    «Британские политики понимают, что для администрации Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. В связи с этим стоит ожидать, что они увеличат свою активность в рамках AUKUS. Расчет на то, что Лондон сможет выиграть от возможного противостояния, например, заводы получат заказы на вооружение и военную технику для американской армии», – детализировал аналитик.

    Не исключено, что эти вопросы окажутся в повестке переговоров Кира Стармера и Трампа, которые запланированы на 27 февраля. Как считает политолог, в программу-минимум Стармера войдет также тема сохранения военного присутствия Соединенных Штатов на островах и поддержка Вашингтона в размещении контингента на Украине, уточнил спикер.

    Вместе с тем британскому премьеру предстоит пройти «проверку» от Трампа. «Для американского президента важно понять, является ли Стармер сторонником активного либерализма, либо у него какие-то другие «тени», – отметил политолог.

    На этом фоне эксперт напомнил, что в понедельник в Штаты ездил президент Франции, но вернулся он ни с чем. «Макрон отправился убеждать Трампа сделать его главным по Европе, вложиться в страны континента, но попытка обернулась фиаско. Стармер в некотором смысле идет по тому же пути», – полагает Ткаченко.

    «Однако ключевое отличие состоит в том, что Стармер возглавляет страну, которая за последние десять лет растеряла свое влияние в Европе, – продолжил он. – Если у Макрона просматривалась хоть какая-то стратегия по отношениям континентальной Европы и США, то британец просто едет торговать своей лояльностью».

    Аналитик обратил внимание на еще одну деталь: Стармер, как и глава Франции, инициирует саммит европейских лидеров. Однако если Макрон сначала провел встречу и только потом отправился в США, то британский премьер решил поступить иначе – в первую очередь он едет в Вашингтон и только потом планирует провести переговоры с европейцами.

    «Дело в том, что Стармеру важно отдать поклон Трампу. Если все сложится удачно для Лондона, тогда британские политики будут диктовать Европе условия. В этой связи наблюдается некое соперничество премьера Британии с Макроном за лидерство на континенте. При этом аргументов в пользу второго было больше, однако, повторюсь, ничего у президента Франции не вышло. Нынешнее поколение европейских лидеров не умеет играть в дипломатию», – заключил Ткаченко.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил проведение встречи европейских лидеров в предстоящие выходные. Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что саммит может пройти 2 марта.

    На повестке – ситуация на Украина и общая безопасность Европы. Встреча станет продолжением консультаций европейских стран в Париже. Их дважды инициировал президент Франции Эммануэль Макроном, но оба саммита завершились провалом.

    Примечательно, что за несколько дней до новой встречи европейцев Стармер совершит визит в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. По информации СМИ, британский премьер намерен представить американскому президенту план по размещению на Украине миротворческого контингента из 30 тыс. европейских военнослужащих.

    Как отмечал французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Париж ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира после окончания конфликта. «Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это», – сказал он в интервью Bloomberg.

    При этом, вероятно, надеясь на теплый прием в Белом доме, Стармер сделал реверанс Трампу: он сообщил о планах увеличить долю ВВП на оборонные нужды до 2,5% к 2027 году. Для этого правительство сократит помощь другим странам с нынешних 0,5% ВВП до 0,3%. «Мы должны изменить нашу позицию в области национальной безопасности, потому что вызовы времени требуют ответа», – подчеркнул политик.

    Отметим, перед Стармером Вашингтон посетил Макрон. Президенты США и Франции провели переговоры. Последний выступил за предоставление Киеву гарантий безопасности как от Европы, так и от США. Макрону пришлось на встрече с американским лидером нелегко: он привык быть в центре внимания, однако всеобщим вниманием быстро завладел Трамп. Газета ВЗГЛЯД подробно описала итоги визита Макрона в Вашингтона.

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    26 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры делегаций России и США на техническом уровне состоятся 27 февраля в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что встреча российской и американской делегаций пройдет в четверг в Стамбуле. РИА «Новости» передает, что встреча будет посвящена вопросу нормализации работы посольств.

    «Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров», – сказал Кечели журналистам.

    Ранее сообщалось, что Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров между Москвой и Киевом.

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    27 февраля 2025, 05:44 • Новости дня
    Посол России в Оттаве рассказал о переименовании кофе американо в Канаде

    Посол России в Оттаве Степанов рассказал о переименовании кофе американо канадскими предпринимателями в канадиано

    Tекст: Антон Антонов

    В Канаде кафе начали переименовывать кофе американо в канадиано на фоне обострения отношений Оттавы с новыми властями США, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    По словам дипломата, правящие либералы и оппозиционные консерваторы в Канаде единодушно отвергают возможность присоединения к США. Стартовали пропагандистские кампании с лозунгом «покупай канадское», а граждане освистывают гимн Америки на публичных мероприятиях, «нация сплотилась вокруг канадского флага».

    «В кафе рецепт американо переименовывают в канадиано», – приводит его слова ТАСС.

    Степанов добавил, что напряженность проявляется даже в спортивных событиях. Во время недавнего хоккейного матча между командами Канады и США игроки успели подраться трижды за первые девять минут игры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США неоднократно заявлял, что Канада может стать 51-м штатом США. Высшие чины в Белом доме обсуждают возможность исключения Канады из разведывательного альянса «Пять глаз». Канада призвала Европу объединиться против главы США.

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    27 февраля 2025, 09:41 • Новости дня
    Песков раскрыл условия возвращения Facebook и Instagram в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разблокировка Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской) зависит от выполнения компанией российских законов, а не от уровня доверия между Москвой и Вашингтоном.

    По его словам, запрет на деятельность Facebook и Instagram не обусловлен вопросами доверия между Москвой и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул, что компании должны соблюдать законы России, и выполнение этих требований является необходимым условием для возвращения на российский рынок.

    «Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», – заявил представитель Кремля.

    Он подчеркнул, что выполнение законов важнее восстановления доверия, и компании не должны ждать улучшения отношений между государствами, чтобы начать работать в России.

    Ранее ЕК наложила рекордный штраф на Meta за нарушение норм конкуренции. До этого корпорация Meta объявила о расширении ограничений в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня», которые теперь заблокированы в ее приложениях по всему миру.

    Депутат Госдумы Антон Горелкин предположил, что Meta может начать блокировать не имеющие отношения к политике каналы с контентом о России, расширив понятие «иностранное вмешательство».

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    26 февраля 2025, 14:19 • Новости дня
    Лавров: В Эр-Рияде не обсуждали сотрудничество по редкоземам

    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали сотрудничество по редкоземельным металлам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече в Эр-Рияде представители России и США не обсуждали тему сотрудничества по редкоземельным металлам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Это заявление Лавров сделал на пресс-конференции по итогам своего визита в Катар, передает ТАСС.

    Министр отметил, что хотя вопросы редкоземов не были затронуты, обсуждалось снятие искусственных барьеров для развития взаимовыгодных экономических и иных связей между двумя странами. Эти вопросы, по словам Лаврова, были подчеркнуты в телефонном разговоре между президентами России и США.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Президент Владимир Путин отметил, что у России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и не исключил в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, включая Донбасс.

    Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

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    27 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Переговоры делегаций России и США в Стамбуле начались в закрытом формате

    Tекст: Александра Юдина

    В Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате, где на повестке дня обсуждаются вопросы нормализации работы посольств обеих стран.

    Переговоры делегаций России и США в Стамбуле начались в закрытом для прессы формате, передает ТАСС.

    Состав российской делегации, включающей представителей Министерства иностранных дел, держится в секрете.

    В ходе встречи планируется обсудить текущие проблемы в работе посольств России и США. Цель переговоров – выработка решений для возвращения к нормальному функционированию дипломатических миссий обеих стран.

    Предполагается, что переговоры будут длительными, что говорит о серьезности и важности обсуждаемых вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты.

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    27 февраля 2025, 09:27 • Новости дня
    Стало известно об обсуждении работы посольств России и США в Стамбуле

    Стало известно об обсуждении работы посольств России и США в резиденции генконсула в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    В резиденции американского генконсула в Стамбуле состоится встреча делегаций России и США, на которой обсудят проблемы работы посольств.

    Встреча делегаций России и США пройдет в резиденции американского генерального консула в Стамбуле, передает ТАСС.

    Главной темой переговоров станет обсуждение проблем, связанных с работой дипломатических миссий обеих стран.

    На данный момент у резиденции, где пройдет встреча, наблюдается спокойная обстановка. Журналисты из различных стран уже начали собираться на площадке у резиденции, ожидая начала переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

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    В подъезде дома в Москве поймали метровую змею

    Россия готова ворваться в мировую гонку за редкоземельными металлами

    Россия намерена существенно увеличить производство редкоземельных металлов в стране. И даже готова сделать это в сотрудничестве с США. Тот, кто будет иметь контроль над редкоземельными металлами, получит технологическое преимущество. Сейчас неоспоримый победитель в этой гонке – Китай. Сможет ли Россия повторить его успех? Подробности

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    Британия ищет способ второй раз сорвать переговоры по Украине

    Европа пытается «продлить» конфликт на Украине. Британский премьер Кит Стармер намерен обсудить с Дональдом Трампом размещение контингента на территории республики. До этого схожие идеи озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон. В экспертном сообществе отмечают, что Дональд Трамп не поддержит инициативы Старого Света, поскольку это будет означать более глубокое вовлечение в конфликт Штатов. Подробности

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину по одной причине

    Политический класс Польши и республик Прибалтики затронули значительные перемены. Там больше не хотят отправить военных на Украину и пересекать российские «красные линии». Даже самые отпетые «ястребы» изменили свою позицию на прямо противоположную. Что же произошло? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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