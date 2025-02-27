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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    12 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    27 февраля 2025, 02:48 • Новости дня

    Назначенный Киевом замглавы Херсонской ОВА сбил насмерть велосипедиста

    Tекст: Антон Антонов

    Назначенный киевскими властями замначальника Херсонской областной военной администрации насмерть сбил велосипедиста в селе Посад-Покровское, сообщает украинская полиция.

    ДТП случилось в среду, около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Водитель Renault Megane наехал на 50-летнего велосипедиста. В результате столкновения велосипедист получил травмы, «несовместимые с жизнью». Имя чиновника, участвовавшего в ДТП, не разглашается, передает РИА «Новости».

    Как сообщает украинская полиция, ДТП произошло, когда велосипедист выехал со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. Полиция изъяла автомобиль, принадлежащий замначальнику ОВА, и продолжает поиск свидетелей для дальнейшего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти создали на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области сеть доносчиков для мобилизации.

    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 15:50 • Новости дня
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    ЕК потребовала от Украины выполнения соглашения о добыче графита
    @ dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз настаивает на выполнении Киевом Меморандума о взаимопонимании 2021 года ради добычи графита, чтобы покрыть 10% потребностей ЕС до 2030 года, сообщил замглавы Еврокомиссии Стефан Сежурне.

    Евросоюз потребовал от Украины выполнить условия Меморандума о взаимопонимании от 2021 года, включая проект по добыче графита, чтобы покрыть 10% европейских потребностей в этом минерале к 2030 году, передает ТАСС. Замглавы ЕК Стефан Сежурне сделал соответствующее заявление на брифинге в Брюсселе.

    Сежурне напомнил о своей недавней поездке в Киев, где он подчеркивал важность выполнения Меморандума. Он отметил, что документ включает несколько проектов, одним из которых является добыча графита. «В Киеве я подчеркнул необходимость выполнения этого документа. Он включает целый ряд проектов, в том числе по добыче графита. Мы рассчитываем, что это позволит закрыть до 10% потребностей ЕС до конца 2030 года», – заявил Сежурне.

    Ранее Европейский союз предложил заключить с Украиной соглашение о поставках критически важных материалов, таких как литий и графит, в рамках взаимовыгодного партнерства.

    Издание Financial Times сообщало, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 16:39 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    Лавров: Конфликт на Украине не остановится на линии боевого соприкосновения
    @ EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское урегулирование по линии соприкосновения невозможно, поскольку российские границы закреплены в конституции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Некоторые говорят: давайте оставим линию соприкосновения – вот это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей», – цитирует министра ТАСС.

    По его словам, оставшиеся украинские территории должны быть свободны от расистских законов.

    «Там тоже люди остаются, которым удобнее даже разговаривать на русском, которые хотят сохранить традиции своих предков, воспитанных русской культурой», – добавил глава МИД.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва не против сохранения украинской государственности.

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    26 февраля 2025, 16:57 • Новости дня
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское издание «Европейская правда» опубликовало текст соглашения, которое Киев и Вашингтон планируют подписать, о создании совместного инвестиционного фонда для монетизации природных ресурсов Украины.

    В документе оговариваются условия создания совместного инвестиционного фонда, не требующего ратификации в парламенте Украины. Источники издания допускают возможность внесения изменений в документ относительно уполномоченных лиц, передает РИА «Новости».

    Соглашение предполагает, что фонд станет ключевым элементом в системе «экономической безопасности и установления длительного мира». «Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности», – говорится в документе. Фонд, управляемый представителями обоих правительств, будет получать доходы от монетизации государственных природных активов Украины.

    Правительство Украины обязалось перечислять в фонд 50% доходов от будущей монетизации. Фонд будет использоваться для компенсации украинской стороне расходов на новые проекты, а также для ежегодных реинвестиций в безопасность страны. Ожидается, что фонд обеспечит защиту активов и взносов от обременений, связанных с обязательствами перед международными кредиторами.

    Ответственными за разработку соглашения назначены министерства финансов США и Украины, а также Министерство экономики Украины. Они будут работать над подробными условиями функционирования фонда, который также предусматривает положения о будущих дивидендах, состоящих из средств и других активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем президент США оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

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    26 февраля 2025, 21:06 • Новости дня
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    Сын Трампа: США должны были поставлять оружие России вместо Украины
    @ REUTERS/Andrew Kelly

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сын американского президента Дональд Трамп-младший высказал мнение, что США следовало выбрать союзником Россию и поставлять ей оружие вместо Украины.

    Дональд Трамп-младший заявил в подкасте Triggered, доступном на Spotify, что США должны были выбрать своим союзником Россию, а не Украину, передает Ura.ru.

    «Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в РФ», – сказал он.

    По его словам, трудно представить, чтобы здравомыслящий человек предпочел Украину в качестве союзника, если альтернативой является Россия. Россию он назвал крупнейшей в мире ядерной державой, обладающей колоссальными природными ресурсами. А Украину он охарактеризовал, как государство, известное Чернобыльской зоной с приспособившимися к радиации собаками-мутантами.

    Ранее Дональд Трамп-младший публично назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

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    26 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Орловка и Погребки, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной, пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. Были отражены три контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Бондаревки, Викторовки, Дмитрюкова, Замостья, Казачьей Локни, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Мелового, Николаевки, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 13 бронемашин, восемь арторудий, миномет, радиолокационная станция разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 595 военнослужащих, 381 танк, 288 машин пехоты, 243 бронетранспортера, 2055 бронемашин, 2211 автомобилей, 485 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 23 пусковых установки ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. В минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    26 февраля 2025, 16:27 • Новости дня
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    США решили не участвовать в антироссийском заявлении ВТО
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона приняла решение о неучастии в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором есть формулировки с осуждением действий России на Украине.

    Вашингтон воздержался от соавторства в совместном заявлении ВТО, где осуждаются действия России, сообщили источники Reuters передает РИА «Новости».

    Ранее Генассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с поправками, осуждающими действия России.

    Глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

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    26 февраля 2025, 19:12 • Новости дня
    Зеленский объяснил, почему Украина готова подписать новое соглашение по недрам с США
    Зеленский объяснил, почему Украина готова подписать новое соглашение по недрам с США
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США и есть пункт о ганрантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

    Он уточнил, что это соглашение открывает новые возможности, но для доступности инвестиций необходимо будет подписать еще один договор о создании инвестиционного фонда, передает РИА «Новости». Этот второй договор уже будет требовать ратификации украинским парламентом.

    Зеленский подчеркнул, что в новом соглашении указано, что Украина не будет должником США, и появился пункт о гарантиях безопасности. Формат подписания соглашения пока не определен, но ожидается, что его скрепят своими подписями министры обеих стран.

    По словам Зеленского, успех соглашения во многом зависит от предстоящих переговоров с президентом США, на которые он возлагает большие надежды.

    Ранее СМИ опубликовали новый проект сделки Киева и Вашингтона по природным ресурсам. Сообщалось, что в администрации США возникли сомнения по поводу приглашения Владимира Зеленского на встречу с американским президентом из-за незавершенности соглашения по минеральным ресурсам между США и Украиной.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    26 февраля 2025, 12:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает обязательной помощи США Киеву в случае возобновления боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, план американского президента по урегулированию конфликта на Украине не включает гарантий, что США окажут помощь Киеву в случае возобновления боевых действий, передает ТАСС.

    Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что будущее соглашение не предусматривает обязательства США развертывать военный контингент в регионе.

    Издание выражает мнение, что для Европы многое поставлено на карту: стремление Трампа к скорейшему миру на Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и разрушить 80-летнее трансатлантическое партнерство в области безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

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    26 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Казахстан провел консультации с Украиной после атаки на КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан провел консультации с Украиной по дипломатическим каналам после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Власти Казахстана провели консультации с украинской стороной по дипломатическим каналам после атаки украинских беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» КТК, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

    «Безусловно, консультации велись по дипломатическим каналам. В настоящее время осуществляется восстановление поврежденных объектов за счет средств самого предприятия», – сказал Саткалиев.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК. МИД указал, что Киев использовал западные спутники для удара по НПС на Кубани.

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    26 февраля 2025, 21:00 • Новости дня
    Белый дом: Украина может забыть о вступлении в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

    Президент США заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО в рамках возможного будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, перспективы членства Украины в альянсе можно забыть.

    «Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», – заявил он в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о возможных уступках со стороны Украины в будущем.

    Трамп подчеркнул, что вопрос членства Украины в Североатлантическом альянсе является важным элементом в обсуждении мирного соглашения. Он считает, что именно это стремление Украины к интеграции в НАТО могло послужить причиной начала конфликта.

    Ранее президент США сообщил, что Вашингтон не будет предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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