Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
На Украине спрогнозировали нехватку оружия на передовой через полгода
Кулеба предсказал дефицит вооружения у ВСУ на передовой через полгода
Украине грозит дефицит вооружения через полгода из-за возможности прекращения поставок от США, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что через шесть месяцев страна ощутит нехватку оружия на фронте, передает ТАСС.
В интервью европейскому изданию Politico Кулеба признал, что возможное прекращение поставок вооружения со стороны США окажет серьезное воздействие на обороноспособность Украины.
Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко(внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) , поддержала мнение Кулебы. В комментарии изданию она заявила, что у европейцев есть максимум шесть месяцев для активизации помощи Украине. По ее мнению, ЕС не располагает в достаточной мере такими же ресурсами и возможностями, как США.
Ситуация на фронте остается сложной, о чем свидетельствуют заявления украинских военачальников. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, что власти пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Массовое дезертирство также усугубляет положение, а ответственность за это Киев старается переложить на западных партнеров, обвиняя их в недостаточных и несвоевременных поставках вооружения.
Министры иностранных дел Европейского союза не смогли согласовать позиции по новой военной помощи киевскому режиму.
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оружейные склады Европы истощены, и указал, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.
Глава МИД России Сергей Лавров на G20 заявил, что террористические группировки получают уходящее с украинской территории западное вооружение.