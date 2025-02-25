Кулеба предсказал дефицит вооружения у ВСУ на передовой через полгода

Tекст: Вера Басилая

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что через шесть месяцев страна ощутит нехватку оружия на фронте, передает ТАСС.

В интервью европейскому изданию Politico Кулеба признал, что возможное прекращение поставок вооружения со стороны США окажет серьезное воздействие на обороноспособность Украины.

Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко(внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) , поддержала мнение Кулебы. В комментарии изданию она заявила, что у европейцев есть максимум шесть месяцев для активизации помощи Украине. По ее мнению, ЕС не располагает в достаточной мере такими же ресурсами и возможностями, как США.

Ситуация на фронте остается сложной, о чем свидетельствуют заявления украинских военачальников. ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, что власти пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Массовое дезертирство также усугубляет положение, а ответственность за это Киев старается переложить на западных партнеров, обвиняя их в недостаточных и несвоевременных поставках вооружения.

Министры иностранных дел Европейского союза не смогли согласовать позиции по новой военной помощи киевскому режиму.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оружейные склады Европы истощены, и указал, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

Глава МИД России Сергей Лавров на G20 заявил, что террористические группировки получают уходящее с украинской территории западное вооружение.