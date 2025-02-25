Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за наведение дронов на ПВО в Подольске

Tекст: Алексей Дегтярев

В апреле 2024 года мужчина снял на фото расположение комплекса ПВО ВКС России и фиксировал координаты установки, после чего отправил данные украинским кураторам для наведения дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, в 2017 году он переправил оружие с Украины в Россию и хранил его у себя дома. Также он занимался изготовлением боеприпасов, планируя нападения на объекты гражданской инфраструктуры и транспортные пути в нескольких областях, включая Москву, Подмосковье, Брянскую, Курскую и Белгородскую области.

Второй Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей за террористическую деятельность и контрабанду оружия.

В январе в Подмосковье задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.