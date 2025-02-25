Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за наведение дронов на ПВО в Подольске
Жителя Домодедово приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей за фотографии зенитного ракетно-пушечного комплекса ПВО и передачу этих данных украинской стороне, сообщил Следственный комитет России.
В апреле 2024 года мужчина снял на фото расположение комплекса ПВО ВКС России и фиксировал координаты установки, после чего отправил данные украинским кураторам для наведения дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, в 2017 году он переправил оружие с Украины в Россию и хранил его у себя дома. Также он занимался изготовлением боеприпасов, планируя нападения на объекты гражданской инфраструктуры и транспортные пути в нескольких областях, включая Москву, Подмосковье, Брянскую, Курскую и Белгородскую области.
Второй Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей за террористическую деятельность и контрабанду оружия.
В январе в Подмосковье задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.