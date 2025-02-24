Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Небензя: Россия воюет не за территории, а за людей
Российские вооруженные силы ведут боевые действия не за территории, а за людей, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в Генеральной ассамблее ООН.
В новые российские регионы с подконтрольной киевскому режиму территории хотят вернуться сотни тысяч людей, это развенчивает утверждение украинской пропаганды о ненависти украинцев к россиянам, заявил Небензя, передает РИА «Новости».
«Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей», – подчеркнул дипломат.
Ранее он сообщил, что Россия внесла правки в проект нейтральной резолюции США по украинскому конфликту.
Также в понедельник США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию, подготовленную в ЕС и в Киеве.