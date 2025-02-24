Tекст: Алексей Дегтярев

В новые российские регионы с подконтрольной киевскому режиму территории хотят вернуться сотни тысяч людей, это развенчивает утверждение украинской пропаганды о ненависти украинцев к россиянам, заявил Небензя, передает РИА «Новости».

«Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей», – подчеркнул дипломат.

Ранее он сообщил, что Россия внесла правки в проект нейтральной резолюции США по украинскому конфликту.

Также в понедельник США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию, подготовленную в ЕС и в Киеве.