Ермак заявил о планах Украины на долгосрочные закупки СПГ из США

Эксперт: Зеленский под нажимом Трампа подпишет договор с США по минералам

Политолог Корнилов: Зеленский тянет время вокруг сделки с США по минералам в надежде на Европу

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В прошлом году Зеленский сам предлагал Штатам полезные ископаемые в рамках «плана победы». Сейчас Трамп разыгрывает эту карту для собственного пиара, чтобы показать контраст его команды с предыдущей администрацией. Так, если Байден многое давал бесплатно, то республиканцы подсчитывают каждый доллар и гарантируют, что американских налогоплательщиков не обманут», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Более того, насколько я понимаю, объемы ресурсов на Украине серьезно переоценены. И США не могут этого не понимать. Судя по всему, для Белого дома это чисто репутационная история», – указал спикер. Тем временем, продолжает аналитик, Киев делает вид, что якобы внезапно осознал: в первом соглашении полезные ископаемые не привели к гарантиям безопасности для Украины.

«Для Трампа сделка – это своего рода расплата за уже поставленные вооружения и переданные деньги. Для Зеленского это стало шоком», – допустил эксперт. «Киеву эта игра нужна для того, чтобы потянуть время. От этого и звучат противоречивые заявления – сначала на Банковой готовы подписать соглашение, а потом их не устраивают некие пункты. Зеленский надеется, что Европа уговорит Трампа снизить давление на Украину», – заметил аналитик. «Тем не менее я допускаю, что Зеленский под нажимом Трампа все-таки подпишет так называемую улучшенную версию документа», – резюмировал Корнилов.

Ранее Вашингтон предоставил Киеву «улучшенный» проект соглашения о добыче полезных ископаемых после того, как Владимир Зеленский разозлил президента США Дональда Трампа, отклонив его первоначальное предложение, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников. Источники с обеих сторон теперь говорят, что заключение сделки выглядит более вероятным.

В статье указывается, что помощники Зеленского уговаривали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и дать президенту США возможность оправдать поддержку Украины. «В новый проект внесены существенные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», – сообщил источник.

Однако в материале по-прежнему ничего не говорится о включении в новый договор гарантий безопасности для Украины, отсутствием которых Зеленский ранее и объяснил отказ от подписания. По информации The Wall Street Journal, Зеленский сказал, что «не может продавать свою страну», но добавил, что обсудит предложение со своей командой.

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны сообщил, что на переговорах с американскими представителями Зеленский пообещал рассмотреть договор со своей командой и обсудить его в Верховной раде, а на публике категорически отверг соглашение. «Это не то, что он говорил нам», – пояснил глава Госдепа в интервью Кэтрин Херридж, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Тем временем союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Зеленского есть возможность спасти отношения с Трампом, но это зависит от принятия предложенной США сделки по редкоземельным металлам, которую Киев до сих пор игнорирует, пишет издание Politico. Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.