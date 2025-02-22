Медведев обвинил Макрона в двуличии

Медведев назвал Макрона сторонником «стратегической неопределенности»

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что Макрон является приверженцем метода стратегической неопределенности, который широко обсуждается среди западных элит и рассматривается как способ решения международных вопросов.

Медведев отметил, что стратегическая неопределенность подразумевает запутывание оппонентов через противоречивые заявления.

Подобный подход, по мнению некоторых экспертов и политиков, может способствовать решению международных задач. В своем сообщении Медведев саркастически назвал французского лидера «странным человеком» с «трудной судьбой», работающим «где-то во Франции».

Кроме того, Медведев вспомнил об американской администрации под руководством Дональда Трампа, которая, по его словам, демонстрировала неясность своих действий в политике по отношению к Украине, используя метод стратегической неопределенности для достижения своих целей.

Ранее президент Франции заявил, что посетит Вашингтон для обсуждения с президентом США европейской позиции по Украине.

Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, однако Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.

Спикер МИД Мария Захарова усомнилась в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о его ответственности за мир в Европе, сравнив их с «наполеоновскими амбициями».