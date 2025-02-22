Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.14 комментариев
Медведев обвинил Макрона в двуличии
Медведев назвал Макрона сторонником «стратегической неопределенности»
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в приверженности методу «стратегической неопределенности», который является способом замутнения оппонентов противоречивыми заявлениями.
В своем Telegram-канале он указал, что Макрон является приверженцем метода стратегической неопределенности, который широко обсуждается среди западных элит и рассматривается как способ решения международных вопросов.
Медведев отметил, что стратегическая неопределенность подразумевает запутывание оппонентов через противоречивые заявления.
Подобный подход, по мнению некоторых экспертов и политиков, может способствовать решению международных задач. В своем сообщении Медведев саркастически назвал французского лидера «странным человеком» с «трудной судьбой», работающим «где-то во Франции».
Кроме того, Медведев вспомнил об американской администрации под руководством Дональда Трампа, которая, по его словам, демонстрировала неясность своих действий в политике по отношению к Украине, используя метод стратегической неопределенности для достижения своих целей.
Ранее президент Франции заявил, что посетит Вашингтон для обсуждения с президентом США европейской позиции по Украине.
Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта, однако Елисейский дворец не контактировал с Кремлем относительно возможного разговора Макрона и Путина.
Спикер МИД Мария Захарова усомнилась в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о его ответственности за мир в Европе, сравнив их с «наполеоновскими амбициями».