Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.14 комментариев
Рамуш-Орта раскритиковал политику Обамы в отношении России
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявил о шоке от враждебной политики США к России при президентстве Барака Обамы.
Рамуш-Орта выразил свое возмущение враждебной политикой США в отношении России, начавшейся еще при президентстве Барака Обамы, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что был шокирован тем, как Обама обходился с Россией.
Президент Восточного Тимора отметил, что враждебное отношение США к России не началось с президентства Джо Байдена.
По его президента, истоки этого отношения восходят ко времени, когда Обама занимал пост президента США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.