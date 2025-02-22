Tекст: Александра Юдина

Рамуш-Орта выразил свое возмущение враждебной политикой США в отношении России, начавшейся еще при президентстве Барака Обамы, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что был шокирован тем, как Обама обходился с Россией.

Президент Восточного Тимора отметил, что враждебное отношение США к России не началось с президентства Джо Байдена.

По его президента, истоки этого отношения восходят ко времени, когда Обама занимал пост президента США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что для улучшения отношений между Россией и США потребуется реанимация, после чего их ожидает реставрация, чтобы восстановить прежний уровень сотрудничества.