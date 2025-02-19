С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Лавров: Москва обеспокоена всплеском неонацизма на Украине, в ЕС и Канаде
Россия намерена усилить международные усилия по борьбе с неонацизмом и дискриминацией, особенно на Украине, в странах ЕС и Канаде, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в своем заявлении на правительственном часе в Госдуме подчеркнул необходимость объединения международных усилий против неонацизма, русофобии и других форм расовой и религиозной нетерпимости, передает ТАСС.
Особое беспокойство вызывают случаи этих явлений на Украине, в странах Прибалтики, а также в Канаде, где находятся украинские националисты, сбежавшие от правосудия в 1940-е годы, отметил он.
Лавров подчеркнул, что Россия будет активно работать с международными партнерами, чтобы противостоять попыткам Запада влиять на международную повестку, особенно касающуюся Украины. Важную роль в этом процессе играет Группа двадцати (G20), где Россия совместно с партнерами по БРИКС и другими странами глобального Юга успешно противостоит дискриминационным решениям в области экономики, финансов, торговли и климата.
Министр упомянул, что ближайшие заседания министров иностранных дел G20 состоятся в Йоханнесбурге. Он отметил, что Россия и ее союзники в этой группе пресекают попытки Запада навязать свои решения и украинизировать повестку дня, что может негативно сказаться на международных отношениях и сотрудничестве.
Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.