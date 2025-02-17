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NYT спрогнозировала исход украинского конфликта
NYT спрогнозировала заморозку линии фронта на Украине по итогам переговоров
Линия фронта на Украине будет заморожена, а населенные пункты под контролем России останутся в ее управлении, что может привести к болезненным уступкам со стороны Киева, спрогнозировали американские СМИ.
The New York Times составила прогноз, согласно которому конфликт на Украине может завершиться заморозкой линии фронта и болезненными уступками Киева. В ходе возможных переговоров Россия, вероятно, будет добиваться жестких условий, а линия соприкосновения останется замороженной, передает РИА «Новости».
Взятые под контроль Россией населенные пункты останутся в ее управлении. Ожидается, что оставшиеся территориальные споры стороны попытаются разрешить дипломатическим путем в течение 10-15 лет. По мнению экспертов, Украина сможет вступить в ЕС, но останется вне НАТО.
Проект мирного соглашения, предложенный учеными Кембриджского университета, предусматривает размещение до 7,5 тыс. миротворцев на линии соприкосновения. Участие этих миротворцев должно быть одобрено как Россией, так и Украиной. Киеву разрешат располагать небольшим числом иностранного технического персонала и ограничить дальность ракет до 250 км. Проект также включает положение о немедленном наложении санкций на сторону, возобновившую боевые действия, что должно сдерживать дальнейшие конфликты.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.
Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.