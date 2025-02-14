Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Названа предварительная причина пожара в пансионате Анапы
Прокуратура: Причиной пожара в пансионате могло стать неосторожное обращение с огнем
В Анапе на территории туристической базы «Зенит» произошел пожар, причиной которого, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем, и сейчас проводится проверка соблюдения законодательства, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Анапская межрайонная прокуратура начала проверку инцидента. Следователи должны оперативно оценить соблюдение законодательства на территории туристической базы «Зенит», а также выяснить причины и условия, при которых возникло возгорание, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу вечером в Анапе загорелось здание пансионата, пламя объяло порядка 1400 квадратных метров. Позже стало известно, что в станице Благовещенской Краснодарского края крупный пожар охватил помещение пансионата, где находился штаб волонтеров для ликвидации последствий разлива мазута.