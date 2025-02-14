Песков усомнился в использовании российской делегацией самолета ВВС США

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля прокомментировал слухи о том, что самолет ВВС США, который доставил в Москву освобожденного россиянина Александра Винника, мог забрать на обратном пути российскую делегацию для участия в переговорах в Мюнхене, передает ТАСС.

По его словам, «вряд ли российские официальные лица пользовались бы американским военным самолетом».

В то же время Песков отказался раскрывать информацию о возможных контактах России и США в Мюнхене по урегулированию украинского конфликта, несмотря на заявления Белого дома о таких переговорах.

Вместе с тем стало известно, что представители правительства России не были аккредитованы на Мюнхенскую конференцию по безопасности, о чем сообщил ее руководитель Кристоф Хойсген в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Хойсген отметил, что российские представители без аккредитации не смогут принять участие в работе форума, и добавил, что визы для представителей России также не выдавались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет госсекретаря США Марко Рубио, который направлялся в Мюнхен, был вынужден вернуться на авиабазу под Вашингтоном из-за технических неисправностей. Позднее Рубио вылетел на конференцию по безопасности на новом самолете меньшего размера.

На Мюнхенской конференции по безопасности запланирована встреча представителей России, Украины и США.