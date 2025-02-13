Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили безопасность после срыва ротации

Tекст: Александра Юдина

Эксперты МАГАТЭ заявили о своем благополучии после срыва запланированной ротации специалистов из-за действий украинской стороны, передает РИА «Новости».

Яшина сообщила, что директор станции Юрий Черничук недавно общался с экспертами и выразил обеспокоенность их состоянием. Эксперты подтвердили, что с ними все в порядке, и они ждут дальнейших указаний по работе и возможной ротации.

Яшина отметила, что обстановка на ЗАЭС остается напряженной, но контролируемой. Руководство станции делает все возможное для обеспечения безопасности сотрудников и продолжения работы в таких условиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщало, что украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.

До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.