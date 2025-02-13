Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.6 комментариев
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС подтвердили безопасность после срыва ротации
Три эксперта МАГАТЭ, оставшиеся на Запорожской АЭС после срыва ротации, подтвердили свое благополучие и продолжают ожидать новой информации о дальнейших действиях, сообщила директор по связям с общественностью электростанции Евгения Яшина.
Эксперты МАГАТЭ заявили о своем благополучии после срыва запланированной ротации специалистов из-за действий украинской стороны, передает РИА «Новости».
Яшина сообщила, что директор станции Юрий Черничук недавно общался с экспертами и выразил обеспокоенность их состоянием. Эксперты подтвердили, что с ними все в порядке, и они ждут дальнейших указаний по работе и возможной ротации.
Яшина отметила, что обстановка на ЗАЭС остается напряженной, но контролируемой. Руководство станции делает все возможное для обеспечения безопасности сотрудников и продолжения работы в таких условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщало, что украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.
До этого в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.
Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.