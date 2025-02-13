Депутат Рады Геращенко обвинила Киев в расколе Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Украинские власти открывают ворота в ад, раскалывая страну, заявила Геращенко в Telegram-канале, передает РИА «Новости». По ее словам, действия властей приводят к внутреннему противостоянию и усугубляют ситуацию.

Геращенко отметила, что украинская администрация критикует администрацию Джо Байдена за недостаточную помощь, но это не принесло желаемого результата. «Набрасывание фекалий на администрацию Байдена за «не такую» помощь не помогло понравиться новой администрации», – написала она.

Она также подчеркнула, что новый американский президент заявил о необходимости вернуть всю помощь, оказанную ранее Украине. «За каждую копейку придется платить Украине», – пишет депутат. При этом власти продолжают воровать и закупать старое российское атомное оборудование, добавила депутат.

Геращенко выразила уверенность, что каждый украинец понимает, что находится в противостоянии с жестоким врагом, разрушающим страну изнутри. «Потому что украинская власть открывает ворота в ад, раскалывая страну. Накрывая усталое, сморщенное, эмоционально расшатанное общество новыми волнами пренебрежения и противостояния», – заключила она.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о приговоре Зеленскому за исчезновение миллиардов помощи.