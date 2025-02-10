Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Медведчук заявил о приговоре Зеленскому за исчезновение миллиардов помощи
Медведчук назвал признание Зеленского о пропаже миллиардов помощи его приговором
Президент Украины Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись в исчезновении значительной части американской помощи, сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на портале «Смотрим.ру».
Медведчук заявил, что это признание Зеленского похоже на подписанный приговор. Он подчеркнул, что с самого начала было ясно, что значительная часть выделенных США средств не доходила до Украины, и изначально это выглядело как коррупционная схема, передает РИА «Новости».
Политик выразил мнение, что Зеленский пытается защитить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа. Он считает, что Зеленский «сдает» своих подельников в надежде остаться лишь свидетелем в коррупционном деле, а не стать обвиняемым. Медведчук также полагает, что Зеленский готов пожертвовать ставленниками предыдущих американских властей, с которыми он ранее конфликтовал.
Ранее Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что из 177 млрд долларов американской помощи до Украины дошли только 76 млрд.
Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.