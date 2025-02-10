Медведчук назвал признание Зеленского о пропаже миллиардов помощи его приговором

Tекст: Елизавета Шишкова

Медведчук заявил, что это признание Зеленского похоже на подписанный приговор. Он подчеркнул, что с самого начала было ясно, что значительная часть выделенных США средств не доходила до Украины, и изначально это выглядело как коррупционная схема, передает РИА «Новости».

Политик выразил мнение, что Зеленский пытается защитить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа. Он считает, что Зеленский «сдает» своих подельников в надежде остаться лишь свидетелем в коррупционном деле, а не стать обвиняемым. Медведчук также полагает, что Зеленский готов пожертвовать ставленниками предыдущих американских властей, с которыми он ранее конфликтовал.

Ранее Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что из 177 млрд долларов американской помощи до Украины дошли только 76 млрд.

Ранее Трамп раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.



