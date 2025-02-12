За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
В Крыму заявили о запуске США процесса взыскания репараций с Украины
В Крыму заявили, что США запустили процесс взыскания репараций с Украины
В Крыму заявили, что США начали процесс взыскания репараций с Украины, требуя доступ к редкоземельным металлам в обмен на финансовую помощь, вложенную в страну.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что США фактически запустили процесс взыскания репараций с Украины. Это связано с намерением получить доступ к редкоземельным металлам в качестве компенсации за вложенные в страну средства, передает РИА «Новости».
Президент США в интервью Fox News отметил, что вложенные в Украину 300-350 млрд долларов должны быть возвращены. Взамен он выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему лидер США переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства, а также, какие еще факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.