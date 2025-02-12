Верховная рада запретила арест имущества «Южмаша»

Tекст: Валерия Городецкая

Рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект, который запрещает накладывать арест на имущество и денежные средства завода «Южмаш» во время военного положения, передает ТАСС. Депутат украинского парламента Ирина Геращенко отметила, что это часть государственной поддержки и экономического восстановления ракетно-космической отрасли страны.

Она уточнила, что законопроект также предусматривает остановку принудительного исполнения судебных решений, где должником выступает «Южмаш». Это решение было принято из-за хронических долгов завода, в том числе по заработной плате работникам, которые требовали выделения средств из бюджета.

Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» расположено в Днепре и специализируется на производстве ракетно-космической техники. В последние годы предприятие находилось в кризисе. Согласно украинскому изданию «Экономическая правда», в 2020 году долг предприятия превышал 2 млрд гривен, из которых более 220 млн гривен составляла задолженность по зарплате.

Ранее хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом Харьковский велосипедный завод, задолжавший более 41 млн гривен (1 млн долларов) кредиторам.