За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
На незаконно попавшего в Курскую область испанского журналиста завели дело
В отношении испанского журналиста Альберто Рохаса из издания El Mundo возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы России в Курской области, сообщил российский Следственный комитет.
Следствие установило, что в феврале 2025 года Рохас вместе с военнослужащими вооруженных формирований Украины пересек границу без необходимых документов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что он какое-то время находился в Суджанском районе Курской области.
Предпринимаются меры по установлению местонахождения Рохаса и его задержанию.
Ранее в России избрали заочную меру пресечения в виде ареста двум журналистам из Соединенных Штатов за незаконное пересечение российской границы в Курской области.