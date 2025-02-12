На незаконно попавшего в Курскую область испанского журналиста завели дело

Tекст: Алексей Дегтярев

Следствие установило, что в феврале 2025 года Рохас вместе с военнослужащими вооруженных формирований Украины пересек границу без необходимых документов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что он какое-то время находился в Суджанском районе Курской области.

Предпринимаются меры по установлению местонахождения Рохаса и его задержанию.

Ранее в России избрали заочную меру пресечения в виде ареста двум журналистам из Соединенных Штатов за незаконное пересечение российской границы в Курской области.