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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    2 комментария
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    17 комментариев
    6 февраля 2025, 20:35 • Новости дня

    В России заочно арестовали двух журналистов из США

    В России заочно арестовали двух журналистов из США за незаконный переход границы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области избрали заочную меру пресечения в виде ареста двум журналистам из Соединенных Штатов за незаконное пересечение российской границы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Речь идет о Флетчере Янге и Кэтрин Дисс, им предъявлено обвинение по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

    Их объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск. Суд заочно арестовал их, арест начнет действовать с момента задержания журналистов в России или с момента экстрадиции.

    До этого в январе суд заочно арестовал британца Джерома Старки за незаконное пересечение российской границы.

    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    6 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

    Франция доставила на Украину Mirage 2000 с подготовленными украинскими пилотами

    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, получили французские самолеты Mirage 2000, которые были доставлены на Украину.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину, передает ТАСС. По его словам, украинские пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли подготовку во Франции.

    «6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», – сообщил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage, однако эта инициатива направлена на создание иллюзии воздушной поддержки, а не на реальную помощь. Франция планирует поставить истребители Украине в 2025 году.

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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Меркель призвала не допустить победы России на Украине
    @ Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила важность взвешенных решений, принимаемых президентом США Джо Байденом по вопросу поставок оружия.

    Меркель подчеркнула, что Байден, выбирая, какое оружие поставлять Украине, действует осторожно, что способствует поддержке Украины в войне, не допуская победы России.

    Кроме того, бывший канцлер выразила поддержку отказу Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии, поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам Меркель, у Шольца есть веские причины для такого решения, что она считает правильным и обоснованным шагом.

    Ранее Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 08:00 • Новости дня
    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    Возможный кандидат в президенты Румынии заявила о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой

    В Румынии заявили о неправомочности Киева вести переговоры с Москвой
    @ Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Возможный кандидат в президенты Румынии Диана Шошоакэ заявила, что Киев не вправе вести переговоры с Москвой, так как нынешнее руководство не отражает волю украинского народа.

    По ее словам, текущее руководство в Киеве не уполномочено вести переговоры с Россией, так как оно не представляет интересы украинского народа, передает РИА «Новости».

    Шошоакэ отметила, что выборы на Украине постоянно откладываются, чтобы Владимир Зеленский не мог быть заменен.

    Она также отметила, что необходимые шаги для достижения мира включают признание исторических реалий, связанных с территориями, которые временно находились под контролем Украины.

    «Здесь я говорю не только об исторических территориях России, но и о территориях Румынии», – заключила кандидат.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о странах с территориальными претензиями к Украине.

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

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    5 февраля 2025, 21:02 • Новости дня
    Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения по поводу прекращения военной помощи от США, считая это серьезной угрозой для ВСУ и их способности противостоять России.

    Украинский президент Владимир Зеленский в своем интервью с Пирсом Морганом, как сообщает ТАСС, признался, что не хотел бы даже думать о возможных последствиях прекращения поддержки со стороны США. Зеленский подчеркнул, что без помощи от Америки вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неспособны эффективно противостоять РФ.

    «Я не хотел бы даже фантазировать о том, что будет, если война продолжится без поддержки США», – заявил Зеленский. Он добавил, что прекращение помощи «очень-очень рискованно» для Украины и может серьезно ударить по их оборонной мощи. Зеленский выразил сомнения в том, смогут ли ВСУ удержать фронт без американской поддержки.

    На фоне этих заявлений Зеленский выразил благодарность за текущую поддержку от США, но отметил, что пока рано обсуждать новые пакеты помощи. Он также заявил о своей надежде на дальнейшие переговоры с командой президента США Дональда Трампа.

    В Киеве опасаются ухудшения ситуации с поддержкой США при администрации Трампа. Зеленский также признал, что ВСУ не в силах вернуть утраченные территории, и обвиняет Запад в недостаточной поддержке. В то же время он подчеркнул, что нынешнее положение на фронте остается «очень сложным», и выразил готовность Киева завершить горячую фазу конфликта.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО, а официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка.

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    6 февраля 2025, 19:00 • Новости дня
    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики

    DeepSeek и GPT назвали сценарии отказа от доллара как основной резервной валюты

    DeepSeek и GPT назвали сроки дедолларизации мировой экономики
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Падение доверия к финансовой системе США, а также рост стабильности альтернативных валют поможет снизить влияние доллара на глобальную финансовую систему. Однако полный отказ от американских денег возможен лишь в перспективе 50 лет, следует из ответов китайской нейросети DeepSeek и американской GPT в ответ на запросы газеты ВЗГЛЯД.

    «Мир способен отказаться от доллара как основной расчетной и резервной валюты. Однако для этого глобальной финансовой системе необходимо пройти длительный процесс трансформации. В ближайшем будущем столь радикальные изменения невозможны, поскольку валюта США доминировала в глобальной экономике с конца Второй Мировой войны», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

    «Однако тенденция к дедолларизации в последние годы усиливается. Китай, Россия, Индия и Бразилия активно продвигают идею использования национальных валют в двусторонней торговле и создают альтернативные финансовые институты. Но их усилия на данный момент способны лишь ослабить влияние доллара», – рассуждает он.

    «Для качественного изменения глобальной экономики необходимо более активно продвигать иные резервные валюты. Кроме того, важно поддерживать функционирование платежных систем, независящих от доллара. Также стоит обратить внимание на более активное внедрение криптовалют в международную торговую деятельность», – полагает ИИ.

    «Для наращивания эффективности в рамках перечисленных процессов необходима политическая воля со стороны ведущих мировых акторов. Пока некоторые страны опасаются обострять конкуренцию с США. Любые попытки дедолларизации потенциально могут навлечь на государство санкции со стороны Вашингтона», – рассуждает нейросеть.

    «Таким образом, процесс отказа от доллара займет долгие годы. В течение следующих 20 лет можно будет наблюдать постепенное увеличение доли альтернативных валют (юань, евро, рупия) в международных расчетах. На рубеже 30-50 лет возможно формирование уже новой финансовой системы», – пишет он.

    «В итоге будущее глобальной экономики может развиваться по нескольким сценариям. Первый – создание мультивалютной структуры, где доллар, евро и юань будут иметь равное значение. Второй – каждый крупный регион обзаведется своей собственной валютой. Третий – цифровые активы полностью заменят собой традиционные», – прогнозирует DeepSeek.

    Для отказа от доллара необходимо появление валюты, обладающей схожей ликвидностью, стабильностью и доверием, считает американский ИИ Chat GPT. «Пока влияние доллара поддерживается за счет экономической мощи Вашингтона. Если Пекин, Брюссель или другие акторы усилят свои позиции, это позволит уменьшить доминирование Штатов», – полагает он.

    «Повысить эффективность дедолларизации сможет глобальный кризис доверия к финансовым институтам США. Если эта страна будет втянута в масштабный конфликт, или инфляция в ней перейдет к рекордным темпам, то это может заставить другие страны задуматься о трансформации сложившейся экономической системы», – рассуждает ИИ.

    «Сценарий ослабления доллара может выглядеть так: через десять лет в международных расчетах возрастет роль альтернативных валют. Через 20-30 сформируются несколько конкурирующих финансовых систем. Таким образом, полный отказ от доллара маловероятен, однако он возможен при радикальных изменениях в глобальной экономике», – заключил Chat GPT.

    Напомним, в конце января в США пригрозили странам БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут валюту, способную заменить доллар. В Вашингтоне заявили, что если участники объединения попытаются отказаться от американских активов, у них не должно остаться шансов «продавать товары в США».

    После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США.

    Ранее DeepSeek и Chat GPT назвали криптовалюты, способные в будущем разрушить гегемонию доллара.

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    6 февраля 2025, 03:34 • Новости дня
    Украина получила 27% финансирования USAID за три года

    Украинские власти получили 32,4 млрд долларов от USAID за три года из 119,3 млрд общего бюджета

    Украина получила 27% финансирования USAID за три года
    @ Volodymyr Tarasov/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    С 2022 года Украина стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства.

    Как сообщает РИА «Новости», Украина за последние три года получила значительную долю финансирования от Агентства по международному развитию США (USAID). С 2022 года USAID в общей сложности выделило Украине 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% от общего объема финансирования в 119,3 млрд.

    В 2022 году Украина получила 9,95 млрд долларов из общего бюджета агентства в 41,5 млрд. В 2023 году объем помощи увеличился до 16,43 млрд, что составило 38,8% всех расходов агентства. В 2024 году финансирование уменьшилось до 6,05 млрд долларов из 35,4 млрд, подсчитало агентство, основываясь на данных ForeignAssistance.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе президент Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    Вскоре Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID.

    Агентство по международному развитию США заморозило проекты проекты на Украине по указанию правительства.

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    6 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение набитого взрывчаткой катера ВСУ на Днепре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с уничтожением украинского боевого катера, набитого взрывчаткой, судно уничтожили у Днепровского лимана.

    Разведчики группировки «Днепр» заметили оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой украинский катер у Днепровского лимана, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    С помощью ударного дрона судно было обездвижено, с помощью второго – уничтожено.

    Ранее Минобороны показало удар комплекса «Искандер» в Сумской области, комплекс уничтожил более 50 единиц техники ВСУ.

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    5 февраля 2025, 23:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление о тысячелетнем партнерстве Лондона и Киева

    Мария Захарова посмеялась над словами Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева

    Захарова высмеяла заявление о тысячелетнем партнерстве Лондона и Киева
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Мария Захарова высмеяла заявление главы МИД Британии о тысячелетнем партнерстве с Киевом, предположив, что оно началось еще в «эпоху бронтозавров».

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о том, что Лондон и Киев имеют тысячелетнюю историю партнерства.

    «А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились», – сыронизировала дипломат в своем Telegram. Захарова не без юмора добавила, что партнерство Британии и Украины ведется со времен строительства египетских пирамид.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Лэмми прибыл на Украину с рабочим визитом в среду. Целью поездки стало обсуждение усиления безопасности страны и развитие совместных проектов. В рамках визита он встретился с заместителем главы украинского МИД Андреем Сибигой. При этом украинский дипломат обратился к Лэмми с просьбой об увеличении инвестиций Британии в производство оружия на Украине.

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    6 февраля 2025, 10:03 • Новости дня
    В Госдуме не увидели предпосылок для разблокировки соцсети X

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что на данный момент нет предпосылок для снятия блокировки с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), поскольку платформа не предпринимает шагов в сторону сближения с российским правовым пространством.

    По его словам, в настоящее время отсутствуют признаки, указывающие на намерение соцсети интегрироваться в российское правовое поле, передает ТАСС.

    При этом Боярский отметил, что это затрудняет обсуждение вопроса о возможной разблокировке платформы на территории России.

    «Не скрою, меня бы порадовали попытки сближения с нашим правовым пространством со стороны этой, безусловно, интересной, популярной и самобытной платформы. Но, к сожалению, таких признаков я не наблюдаю, и обсуждать пока нечего», – подчеркнул Боярский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в России можно рассмотреть возможность снятия блокировки социальной сети X, учитывая изменения в содержании и политике платформы.

    Напомним, в мае прошлого года правительство уже рассматривало вопрос о разблокировке Х, но тогда власти сочли эту меру преждевременной. Известно, что социальная сеть Х принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. В марте 2022 года ее заблокировали в России.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России к «жесткому торгу» с США по Украине

    Рябков: Москва открыта к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, но первый шаг к нормализации отношений должен сделать президент США Дональд Трамп, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – заявил Рябков.

    Рябков отметил успехи России в противостоянии политическому курсу администрации Джо Байдена и подчеркнул, что Россия смогла восстановить свои позиции в мировой геополитике. Он выразил мнение, что провал политики предыдущей администрации и смена политического руководства в США создают новые возможности для переговоров, следует из заявления Рябкова на сайте МИД России.

    Дипломат добавил, что теперь решения и выбор зависят от Дональда Трампа и его команды.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

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    6 февраля 2025, 15:28 • Новости дня
    Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерные или нулевые», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет». По его мнению, возобновление ядерного статуса Украины не представляется возможным.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие требования Зеленского являются абсурдными и граничат с безумием.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин поддержал строительство новых поселков для пострадавших в Курской области

    Путин одобрил идею строительства поселков для потерявших жилье в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин одобрил предложение Александра Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

    Президент Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о создании в регионе поселков для тех, кто потерял жилье из-за действий ВС Украины, передает ТАСС. Хинштейн предложил создать такие поселки совместно с ДОМ.РФ и Минстроем, чтобы удовлетворить потребности пострадавших и развивать районы области.

    Он также высказался за внедрение льготной программы ипотеки наподобие дальневосточной, которая действует с 2019 года. Программа предлагает ставки не выше 2%, а максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей, или 9 млн рублей при покупке квартиры площадью от 60 кв. м. Такой инициативой могут воспользоваться семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, с возрастом обоих супругов не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком до 18 лет.

    Хинштейн отметил, что объем строящегося жилья в регионе ниже потребностей, поэтому предложил развивать индивидуальное жилищное строительство в поселках. Он уверен, что подобные меры не только помогут решению жилищной проблемы, но и поспособствуют развитию всей области, включая ее удаленные районы.

    «Хорошее предложение, поддерживаю», – отметил президент, выразив готовность оказать поддержку в реализации этой инициативы.

    До этого в Кремле пообещали проработать вопрос о дополнительных выплатах жителям приграничья, пострадавших от агрессии ВСУ. Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.

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    6 февраля 2025, 09:23 • Новости дня
    Производителя двигателей для F-16 обязали выплатить бойцу ВС России 1 млн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Американская компания Pratt & Whitney обязана выплатить 1 млн рублей российскому военнослужащему Николаю за неуплату аренды машин при уходе с российского рынка.

    Известно, что Николай работал в российской организации, которая предоставляла машины в аренду компании из США, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канале Mash.

    Уходя с российского рынка, Pratt & Whitney не выплатила арендную плату, что и стало причиной судебного разбирательства.

    Суд постановил выплатить общий долг в размере 2 млн рублей российским предпринимателям, занимающимся арендой машин.

    Бывшие коллеги по бизнесу пообещали Николаю половину этой суммы – 1 млн рублей – в качестве компенсации за его работу.

    Pratt & Whitney, основанная в 1925 году, является подразделением RTX Corporation и специализируется на производстве авиационных двигателей как для гражданской, так и военной авиации.

    Компания известна своими инновационными решениями, включая разработку турбовентиляторного двигателя с редуктором, который значительно улучшает эффективность и снижает шумовые выбросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет F-16 Fighting Falcon – американский однодвигательный реактивный истребитель четвертого поколения. Создан для завоевания превосходства в воздухе, универсален и недорог. Является носителем ядерного оружия. Остается одним из самых распространенных истребителей в мире. Благодаря ряду модернизаций эффективно действует совместно с машинами пятого поколения.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

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      2 комментария
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