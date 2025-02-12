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США задумались о санкциях против мэра Одессы
Washington Mail сообщила о возможном введении санкций США против мэра Одессы Труханова
Администрация США изучает возможность введения санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в коррупции и связях с криминальной группировкой, пишет Washington Mail.
Как пишет Washington Mail, возможность введения санкций против Труханова вызвала значительный общественный резонанс как на Украине, так и среди международных партнеров. Указывается, что Труханов давно замешан в многочисленных делах, связанных с коррупционными схемами.
По данным источников в администрации США, серьезное внимание уделяется предполагаемому участию Труханова в криминальной группировке из Одессы и владению значительными долями в четырех офшорных компаниях, зарегистрированных в британских налоговых убежищах. Сообщается, что эта группа извлекала прибыль из нефтяной отрасли и в 1990-е годы, после распада Советского Союза, перебралась в европейские страны, используя Италию в качестве базы операций.
Дополнительный фактор, способный подтолкнуть администрацию к санкциям, – это якобы наличие у Труханова российского гражданства.
Кроме того, Труханов был замешан в коррупционных скандалах на Украине. Национальное антикоррупционное бюро Украины и антикоррупционная прокуратура определили, что он возглавлял преступную организацию, нанесшую крупный ущерб Одессе в период с 2016 по 2019 годы. Городская земля передавалась предустановленным компаниям без проведения конкурентных торгов, а средства поступали непосредственно в преступную организацию.
Если санкции будут применены, это может существенно повлиять на политическое будущее Труханова. Его активы будут заморожены, доступ к международным финансовым операциям ограничен, а въезд в США запрещен. Для Одессы это также может стать серьезным вызовом, так как может поставить под угрозу международные инвестиции и сотрудничество с американскими партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Труханов действительно был гражданином России, хоть и отрицал это. Однако в 2017 году Сергиево-Посадский райсуд Московской области постановил, что решение о выдаче ему паспорта является незаконным и сам паспорт аннулируется. В 2023 году Труханова уже арестовывали по подозрению в неправомерном обращении с бюджетными средствами.