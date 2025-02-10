Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
ЕИБ выделил Украине 2 млрд долларов
Зеленский сообщил о выделении Киеву Европейским инвестиционным банком 2 млрд долларов
Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 2 млрд долларов для поддержки энергетики, жилищных программ и инфраструктурных проектов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сообщил о встрече с главой Европейского инвестиционного банка Надией Кальвиньо. «Это о поддержке – еще 2 млрд долларов для Украины», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что средства будут направлены на поддержку украинской энергетики, жилищных программ и инфраструктурных проектов. «Благодарен за помощь!» – сказал Зеленский.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Европейский инвестиционный банк выделит на социальные проекты 116,5 млн евро. По данным украинского правительства, с февраля 2022 года ЕИБ выделил более 2 млрд евро на различные проекты в стране. Общий портфель банка на Украине включает 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказывал, что расходы на армию составляют более 26% ВВП страны, и Украина полагается на помощь Запада. Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов. В Киеве не раз отмечали, что самостоятельно способны финансировать только военные нужды, остальные статьи бюджета обеспечены средствами зарубежной помощи.