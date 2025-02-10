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    Китайский флот обгоняет США по американским рецептам
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    В зоне СВО погиб военный, остановивший в одиночку в 2008 году колонну грузинской техники
    Фонд дочери Келлога занимается поставками помощи на Украину и спасением наемников
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта
    Российская ПВО уничтожила украинские дроны над Крымом
    Продажа китайских грузовиков Shacman SX 3258 запрещена в РФ
    Россия предложила локализовать производство Су-57 в Индии
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

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    10 февраля 2025, 22:35 • Новости дня

    ЕИБ выделил Украине 2 млрд долларов

    Зеленский сообщил о выделении Киеву Европейским инвестиционным банком 2 млрд долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский инвестиционный банк предоставил Киеву 2 млрд долларов для поддержки энергетики, жилищных программ и инфраструктурных проектов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил о встрече с главой Европейского инвестиционного банка Надией Кальвиньо. «Это о поддержке – еще 2 млрд долларов для Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Он отметил, что средства будут направлены на поддержку украинской энергетики, жилищных программ и инфраструктурных проектов. «Благодарен за помощь!» – сказал Зеленский.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Европейский инвестиционный банк выделит на социальные проекты 116,5 млн евро. По данным украинского правительства, с февраля 2022 года ЕИБ выделил более 2 млрд евро на различные проекты в стране. Общий портфель банка на Украине включает 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказывал, что расходы на армию составляют более 26% ВВП страны, и Украина полагается на помощь Запада. Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов. В Киеве не раз отмечали, что самостоятельно способны финансировать только военные нужды, остальные статьи бюджета обеспечены средствами зарубежной помощи.

    10 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева

    Эксперты: Европу и США ждет пикировка из-за гарантий безопасности Украине

    Эксперт: Уолтц подтвердил отказ США от спонсорства Киева
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США дистанцируются от гарантий безопасности Киеву, перекладывая всю ответственность на Европу. Но ситуацию могут осложнить давление европейских стран на Вашингтон и позиция Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Барабанов и Станислав Ткаченко. Ранее советник президента США Майк Уолтц заявил, что гарантии безопасности Украине лягут на Европу.

    «Предупреждение Уолтца отражает один из ключевых подходов новой администрации: США больше не намерены тратить деньги на Украину. В Белом доме приводили достаточно большие цифры по ресурсам, отправленным Киеву. Сейчас Вашингтон подчеркивает: это проблема и задача Европы», – отметил Олег Барабанов, профессор РАН, программный директор клуба «Валдай».

    «Другое дело, что противники такого подхода сейчас начнут оказывать сильное давление на американцев в ходе предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности и другим каналам. Так что, возможно, планы Вашингтона, озвученные Уолтцом, в чистом виде не будут реализованы», – отметил собеседник.

    «Как бы то ни было, страхи европейцев, озвученные во время предвыборной гонки в США, воплощаются в жизнь. Они боялись, что на них лягут гарантии Киеву. Но пока это только разговоры. Должно пройти полтора-два месяца, чтобы прояснилась судьба переговорного процесса по Украине. Тогда станет понятно, насколько слова Уолтца реалистичны», – добавил он.

    «Уолтц озвучил ультиматум Европе и Украине: нужно заканчивать конфликт. Однако суть заключается в том, что Москва, скорее всего, не согласится на предоставление Брюсселем гарантий Киеву вне рамок общеевропейской системы безопасности. Иначе стабильности в регионе не будет», – заметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что после окончания российско-украинского противостояния европейским странам «придется взять на себя ответственность за этот конфликт», передает NBC News. Также он подчеркнул: «В плане гарантий безопасности ситуация будет полностью на стороне европейцев».

    Кроме того, Уолтц подтвердил приверженность главы Белого дома прекращению войны, добавив, что Вашингтон будет стремиться «возместить» стоимость военной помощи Киеву посредством «партнерства с Украиной в плане ее редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа».

    Со своей стороны, Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану признался, что не хотел бы даже думать о последствиях прекращения поддержки США.

    Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт России и США.

    В минувшие выходные американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя. Между тем в Кремле отказались подтвердить или опровергнуть слова американского президента о контактах.

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    10 февраля 2025, 03:50 • Новости дня
    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений

    Небензя заявил о важности легитимного украинского руководства для мирных соглашений

    Небензя: Легитимность имеет ключевое значение для достижения мирных соглашений
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Легитимность украинского руководства при подписании мирных соглашений с Россией может стать критически важной из-за указа Зеленского о запрете переговоров, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, для России крайне важно, чтобы мирные соглашения с Киевом подписывались легитимным украинским руководством, передает РИА «Новости». Это связано с указом президента Украины Владимира Зеленского, запрещающим переговоры с Россией, и вопросом его легитимности после истечения полномочий в прошлом году.

    Небензя отметил, что Россия всегда выражала готовность к диалогу с теми, кто стремится к устойчивому миру на взаимоприемлемых условиях. Однако сейчас возникает вопрос о том, кто будет подписывать потенциальные мирные соглашения и как они будут оформляться юридически.

    Он напомнил, что согласно конституции Украины, полномочия президента Зеленского истекли в мае прошлого года и не могут быть продлены, что добавляет сложности переговорам. «Если переговоры будут нелегитимными, значит, и их итоги могут быть позднее объявлены юридически ничтожными», – сказал Небензя. Он подчеркнул необходимость, чтобы подписанты имели законные полномочия.

    Ранее МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Зеленским, но отметил, что тот не имеет права подписывать документы.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    10 февраля 2025, 18:41 • Новости дня
    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США

    Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину частью Соединенных Штатов

    В Раде предложили сделать Украину 52-м штатом США
    @ Mariam Zuhaib/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Контролируемая киевским режимом территория должна прийти под юрисдикцию США в качестве 52-го штата, предложила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Может, нас 52-м штатом? Под боком у РФ», – заявила парламентарий в социальных сетях, передает ТАСС.

    Напомним, после вступления в должность новый президент США предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

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    10 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских снаряда РСЗО HIMARS, французская управляемая авиабомба Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 51 беспилотник, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 851 беспилотник, 592 ЗРК, 21 278 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 477 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 438 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    В минувшие выходные ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

    За прошлую неделю ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины.

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    10 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Гладков: ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области
    Гладков: ВСУ атаковали четыре поселка в Белгородской области
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, один из мирных жителей получил ранение, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В поселке Кукуевка Валуйского округа дрон атаковал авто, пострадал человек, медики доставили его в Валуйскую ЦРБ, указал Гладков в своем Telegram-канале.

    В поселке Замостье Грайворонского округа беспилотник атаковал дом, он пробил крышу, выбил окна и повредил стоящую рядом автомашину. В Нечаевке в Белгородском районе дрон повредил склад сельхозпредприятия.

    В Борисовке Волоконовского района в ходе детонации дрона в частном доме выбило окна, есть локальные повреждения на ЛЭП. Часть жителей населенного пункта пока остались без света.

    В воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов Белянку и Уразово в Белгородской области.

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    10 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Лавров назвал ключ к завершению украинского конфликта

    Лавров назвал устранение первопричин украинского конфликта ключом к его завершению

    Tекст: Вера Басилая

    Для завершения украинского конфликта необходимо полное устранение его первопричин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном собрании, посвященном Дню дипломатического работника.

    Лавров напомнил, что первопричинами конфликта являются создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и политика киевского режима, направленная на уничтожение русского языка, культуры, СМИ и канонического православия, передает ТАСС.

    «Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что Россия готова к переговорам по Украине, в ходе которых должны быть обеспечены российские законные интересы. По словам Лаврова, переговоры должны проходить «не за счет интересов других стран», а в рамках договоренности о всеобъемлющей системе безопасности, которая не оставит никого уязвимым. Глава МИД напомнил, что это многократно подчеркивал и президент Владимир Путин.

    Ранее Лавров заявил о необходимости учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

    МИД сообщил, что Россия готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, но требует решения юридических аспектов, связанных с нелегитимностью Владимира Зеленского как президента Украины.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

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    10 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    Потери ВСУ в Курской области превысили 59 тыс. военнослужащих
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Колмакова, Косицы, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Рубанщины, Свердликово и Суджи, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Викторовки, Гончаровки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Локни, Мартыновки, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Водолаг, Веселовки, Журавки, Писаревки, Сум и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь бронемашин, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада с боеприпасами.

    В плен сдались пятеро военнослужащих ВСУ

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 59 250 военнослужащих, 357 танков, 260 машин пехоты, 207 бронетранспортеров, 1833 бронемашины, 1908 автомобилей, 423 артиллерийских орудия, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 18 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВСУ перебросили 320 резервистов в Курскую область.

    В понедельник стало известно, что российский боец с позывным «Волк», несмотря на полученное ранение, смог вывести гражданских из приграничного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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    10 февраля 2025, 00:34 • Новости дня
    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России

    Канцлер Германии Шольц выступил против поставок оружия Украине для дальних ударов по России

    Шольц отказался поставлять Украине оружие для ударов вглубь России
    @ Jan Woitas/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что считает неправильным поставлять Украине оружие для ударов вглубь России, поскольку это нарушает ответственность Германии.

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборных дебатов с Фридрихом Мерцем, кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, выразил свою позицию относительно поставок оружия Украине, передает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что Германия не должна поставлять оружие, способное наносить удары с большой разрушительной силой на значительные расстояния вглубь российской территории.

    «Я считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Украине] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь России. Я считаю, что это именно тот шаг, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за Германию», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре генсек НАТО Марк Рютте попросил Владимира Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus.

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    10 февраля 2025, 21:08 • Новости дня
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    Зеленский пообещал 18-летним украинцам льготную ипотеку за год контракта в армии
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о новых условиях для привлечения молодежи в армию, включая финансовые бонусы и льготы.

    Зеленский в своем обращении рассказал о новом механизме привлечения молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в армию Украины, сообщает издание «Страна». В числе предложенных условий – годовой контракт, за который молодые люди смогут получить до миллиона гривен, а также поступление в вуз на бесплатное отделение без экзаменов и специальные условия по ипотеке.

    Зеленский отметил, что более детальная информация и конкретные условия программы будут официально представлены в ближайшие дни.

    Напомним, офис Зеленского запланировал изменения в закон о призыве на военную службу, разрешив добровольные контракты для мужчин от 18 до 25 лет, которые пока не подпадают под мобилизацию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что намерение ВСУ заключать контракты с 18-летними украинцами является частью сделки Украины «по редкоземельному металлу – цинку».

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    10 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    Украина ввела ограничения энергоснабжения для промышленности

    На Украине из-за повреждений энергосистемы ограничили энергоснабжение промышленности

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская энергетическая система повреждена, в результате чего введены ограничения энергоснабжения для промышленных объектов, исключая бытовых потребителей и критическую инфраструктуру, сообщило министерство энергетики страны.

    На Украине введены ограничения энергоснабжения для объектов промышленности в связи с повреждениями энергетической системы страны. Министерство энергетики страны подчеркнуло, что ограничения не касаются бытовых потребителей, критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии, сообщает ТАСС.

    Директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко прогнозирует возможность перехода к плановым отключениям света для бытовых потребителей. Он отметил снижение добычи газа, который также используется для производства электроэнергии, и ожидаемое понижение температуры воздуха, что может привести к отключениям.

    В дополнение к этому бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума, что может создать риски при дальнейшем использовании газовых запасов. Он добавил, что ситуация является рискованным и дорогостоящим экспериментом Минэнерго и «Нафтогаза».

    В декабре прошлого года Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине.

    Временная следственная комиссия украинского парламента обратилась к Государственной аудиторской службе с просьбой провести аудит компании «Нафтогаз Украины» в связи с недостаточными запасами газа.

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    10 февраля 2025, 02:15 • Новости дня
    Шольц исключил членство Украины в НАТО

    Шольц заявил об отсутствии обсуждений членства Украины в НАТО и призвал к ее защите

    Шольц исключил членство Украины в НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Олаф Шольц в ходе дебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ Фридрихом Мерцем подчеркнул, что вопрос членства Украины в НАТО не рассматривается, но страна нуждается в военной и экономической поддержке.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в настоящее время вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается, сообщило ТАСС. Он отметил, что американское правительство отложило этот вопрос, и решения НАТО не блокируют, но и не рассматривают членство Украины. Шольц подчеркнул важность обеспечения защиты Украины, отметив, что необходимо помочь ей иметь сильную армию для самообороны.

    Шольц также высказал недовольство обсуждениями, которые касаются территории Украины, заявив, что «это также их дело». Он отметил, что Украина не может самостоятельно финансировать армию нужного масштаба и призвал к международным гарантиям безопасности.

    Вместе с тем Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, поддержал позицию, что Украина не может быть принята в НАТО из-за текущего состояния войны. Он высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Украина должна войти в Евросоюз с обязательствами по оказанию ей помощи.

    Ранее Шольц выступил против поставок оружия Украине для ударов вглубь России.

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    10 февраля 2025, 05:32 • Новости дня
    Командир взвода рассказал о живом щите из мирных жителей в Часовом Яре

    Командир штурмового взвода сообщил об использовании мирных жителей как щита в Часовом Яре

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, по словам командира штурмового взвода, прикрываются жителями Часового Яра, обустраивая огневые позиции в жилых домах и не позволяя людям покинуть населенный пункт.

    Как передает ТАСС, командир штурмового взвода 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Макс заявил, что украинские войска в Часовом Яре используют местных жителей в качестве живого щита.

    По его словам, украинские военнослужащие размещают огневые позиции в жилых домах, не позволяя гражданским покинуть населенный пункт.

    Командир подчеркнул, что российские военнослужащие разрабатывают тактику ведения боевых действий, которая позволит сохранить жизни гражданских и при этом выполнить поставленные боевые задачи.

    «Прикрываются мирным населением, оборудуют в жилых домах огневые позиции. Они не дают выйти из населенного пункта, то есть используют их как живой щит», – отметил Макс. Он добавил, что в подобных ситуациях применяются специальные тактики, направленные на минимизацию жертв среди мирного населения.

    До этого сообщалось, что украинские войска перебросили дополнительные силы в Часов Яр, где продолжаются бои. Также стало известно, что ВСУ начали массовую эвакуацию раненых солдат из Часова Яра в ДНР.


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    10 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове

    Взрывы прогремели в Харькове, Павлограде и украинском Самаре
    @ Yevhen Titov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Самаре Днепропетровской области, Павлограде и Харькове прозвучали взрывы, при этом в Харьковской области воздушная тревога не была объявлена, сообщают украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что на Украине в понедельник произошла серия взрывов в нескольких городах, передает РИА «Новости».

    Взрывы были зафиксированы в городе Самаре Днепропетровской области, ранее известном как Новомосковск. В регионе была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Очевидцы сообщили, что взрыв был зафиксирован в Харькове, однако там воздушная тревога не была объявлена. Кроме того, взрывы произошли и в Павлограде Днепропетровской области. В этом городе также была объявлена воздушная тревога.

    За прошлую неделю ВС России нанесли восемь ударов по военным объектам на Украине.

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    10 февраля 2025, 09:44 • Новости дня
    ВСУ расстреляли водителей шахтоуправления под Красноармейском

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные расстреляли водителей автобусов шахтоуправления «Покровское» под Красноармейском, когда те пытались защитить автотранспорт предприятия от угона, забрали весь транспорт и запасы топлива, рассказали бывшие сотрудники предприятия.

    По словам бывших сотрудников шахтоуправления, которые остались на территории России, ВСУ попытались забрать несколько автобусов, которые использовались для перевозки шахтеров. Те, кто пытался противостоять действиям украинских боевиков, были убиты, передает ТАСС.

    Очевидцы рассказали, что после этого убийства на территорию автобазы заехали грузовики «КрАЗ», началась активная эвакуация имущества. Оттуда были вывезены все автобусы, топливо, запчасти и оборудование. По словам свидетелей, практически все, что имело ценность, было вывезено в течение нескольких дней.

    Шахтоуправление «Покровское», находящееся в 15 км к западу от Красноармейска, является крупнейшим угольным предприятием региона. Предприятие специализируется на добыче коксующегося угля, значительная часть которого ранее шла на экспорт.

    Ранее житель Красноармейска (Покровска) в репортаже Euronews заявил о своей русской идентичности и убеждении, что все жители города являются русскими людьми.

    Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе.

    Российские военные взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой народной республике.

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