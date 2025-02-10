Львова-Белова помогла вернуть детей из Шри-Ланки в Россию

Львова-Белова помогла вернуть троих детей из Шри-Ланки в Россию

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что получила информацию от МИД России о троих братьях, оставшихся без родительской опеки на Шри-Ланке. Отец детей был задержан местной полицией, а других родственников поблизости не оказалось.

Мать детей находилась в Москве и не могла позволить себе покупку билетов для себя и детей. Она оплатила свой перелет, а детский омбудсмен организовала приобретение билетов для детей. В результате семья смогла благополучно возвратиться в Россию, отметила Львова-Белова.

Пока решался вопрос с возвращением детей, заботу о них взял на себя посол России на Шри-Ланке и в Республике Мальдивы Леван Джагарян. Дети несколько дней жили на территории посольства, где обеспечивались всем необходимым.

Львова-Белова также отметила вклад Министерства иностранных дел в сложных ситуациях, возникших за границей. Она подчеркнула, что МИД помогает воссоединять детей с близкими не только в России, но и в других странах, и развивать гуманитарные миссии в Африке и странах СНГ.

Также детский омбудсмен поблагодарила дипломатов за верность Родине, самоотдачу, принципиальную позицию в самых непростых ситуациях.

Ранее Львова-Белова сообщила, что борт Министерства обороны России доставил из Сирии шесть российских семей.