Российские военные ликвидировали 5,3 тыс солдат ВСУ и наемников в ЛНР

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, российские военные за последнюю неделю уничтожили более 5,3 тыс. украинских солдат и иностранных наемников на территории ЛНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, наибольший урон был нанесен противнику группировкой войск «Север».

«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю показывает, что потери вооруженных формирований Украины составили более 5 365 человек. В зоне ответственности подразделений „Север“ противник понес наибольшие потери», – подчеркнул Марочко, основываясь на данных Минобороны.

Кроме живой силы, российские военные уничтожили 24 украинских танка, 81 орудие полевой артиллерии, 15 станций радиоэлектронной борьбы, 41 склад с боеприпасами и более 400 боевых машин.

До этого Марочко сообщил, что в ходе боевых действий в Часовом Яре российские силы освободили три западных квартала, включая стадион «Авангард» и городскую больницу.