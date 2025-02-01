В результате обстрелов ДНР пострадали семь мирных жителей

Tекст: Максим Попов

По словам Пушилина, в течение дня ВСУ обстреливали как Горловку, так и автодорогу Горловка – Донецк. Обстрелы велись с использованием ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударных беспилотников.

Всего со стороны вооруженных формирований Украины было совершено около тридцати атак, подчеркнул глава региона в своем Telegram.

До этого Пушилин рассказал об успехах российских войск на красноармейском направлении. По его словам, войска России перерезают линии снабжения ВСУ, тем самым лишая их логистических возможностей в этом районе.