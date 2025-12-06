«Спартак» и «Динамо» завершили дерби ничьей в Москве

Матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» закончился ничьей

Tекст: Мария Иванова

Футболисты столичного «Спартака» и московского «Динамо» завершили встречу 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:1, передает ТАСС.

Матч прошел на «Лукойл-Арене» в Москве, оживив интригу традиционного московского дерби среди болельщиков обеих команд.

Первым голом отметился защитник «Динамо» Максим Осипенко, который на 19-й минуте поразил собственные ворота. Во втором тайме преимущество уравнял нападающий Иван Сергеев, забив на 61-й минуте. В поединке также были зафиксированы два взятия ворот – Константином Тюкавиным на 4-й минуте и Николасом Маричалем на 85-й, но оба гола отменили из-за офсайда.

Обе команды вышли на матч под руководством исполняющих обязанности главных тренеров: у «Спартака» эту функцию выполняет Вадим Романов, у «Динамо» – Ролан Гусев. Перед стартовым свистком организаторы провели шоу в память о Никите Симоняне, олимпийском чемпионе 1956 года, ушедшем из жизни 23 ноября на 100-м году.

После этой игры у «Спартака» 29 очков и шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» с 21 очком занимает десятую строчку. Следующие матчи команды проведут в конце февраля или начале марта 2026 года: красно-белые отправятся на выезд к «Сочи», а бело-голубые примут самарские «Крылья Советов».

