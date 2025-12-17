Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю

Боксер Тим Цзю победил Веласкеса

Tекст: Ольга Иванова

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, Тим Цзю, одержал победу над американцем Энтони Веласкесом в 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 72,6 кг, который прошёл в Сиднее, сообщает ТАСС. Поединок закончился единогласным решением судей – все трое отдали победу австралийцу: двое выставили счёт 100:90, а ещё один – 100:91.

Это уже вторая победа Цзю в пяти последних поединках. На его счету теперь 26 побед (18 из них нокаутом) и три поражения. Ему удалось выиграть у Веласкеса все раунды, кроме одного, который был засчитан одному из судей как ничейный.

Тим Цзю, родившийся в Австралии через два года после переезда родителей в 1992, дебютировал на профессиональном ринге 17 декабря 2016 года. За свою карьеру он завоевал титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF, чемпиона Австралии и континентальной Азии по версии WBC, чемпиона Азии-Тихоокеанского региона по версии WBO, а также временный титул чемпиона Океании по версии WBA и глобальный пояс WBO.

Для 29-летнего Энтони Веласкеса это поражение стало первым в карьере. До этого он одержал 18 побед (15 нокаутом) и один раз свёл бой вничью, а за пределами США выступал впервые. Его главным достижением остаётся титул чемпиона Северной Америки среди молодежи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Тимофей Цзю стал чемпионом мира по версии WBO в весе до 69,9 кг без проведения боя.