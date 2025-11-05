Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.9 комментариев
Путин назвал патриотизм альтернативой идеологии Советского Союза
Серьезный и глубокий патриотизм может стать объединяющей идеей для всех народов России, альтернативой идеологии СССР, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.
Глава государства прокомментировал слова академика Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Он напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.
«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова», – указал Путин.
Он пояснил, что речь идет о воспитании любви к большому общему Отечеству, к России, с учетом значения этой страны для каждого народа и этнической группы, проживающей на ее территории. Президент добавил, что сохранение общей Родины отвечает интересам каждого народа России, обеспечивая лучшую защиту и уверенность в будущем для себя и своих детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.