Путин назвал патриотизм альтернативой идеологии Советского Союза

Tекст: Антон Антонов

Глава государства прокомментировал слова академика Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Он напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.

«Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова», – указал Путин.

Он пояснил, что речь идет о воспитании любви к большому общему Отечеству, к России, с учетом значения этой страны для каждого народа и этнической группы, проживающей на ее территории. Президент добавил, что сохранение общей Родины отвечает интересам каждого народа России, обеспечивая лучшую защиту и уверенность в будущем для себя и своих детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.