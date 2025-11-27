Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
В Петербурге решили открыть площадь Зенита
Безымянная площадь перед стадионом на Крестовском острове в Петербурге получит имя площадь Зенита, сообщили пресс-служба Смольного.
Это решение рекомендовано Топонимической комиссией к столетию футбольного клуба «Зенит». В пресс-службе Смольного отметили: «К 100-летию любимого петербуржцами футбольного клуба «Зенит» безымянной площади перед стадионом на Крестовском острове комиссией рекомендовано присвоение названия площадь Зенита», передает «Фонтанка».
Вице-губернатор Борис Пиотровский подчеркнул в своем Telegram-канале, что имя петербургской команды хорошо известно в истории отечественного футбола, а теперь оно появится на карте города. Такое название подчеркивает значимость клуба для города и его жителей.
Также Топонимическая комиссия одобрила ряд других переименований. Мост через Кузьминку на северном въезде в Пушкин будет называться Державинским. Сад на пересечении улиц Некрасова и Маяковского станет садом Владимира Маяковского.
Кроме того, Морской лицей Приморского района получит имя адмирала Федора Ушакова, а школа № 16 на Васильевском острове – имя участника спецоперации на Украине полковника Евгения Вашунина.
