Рябков заявил о готовности работать с предложениями Уиткоффа

Рябков: Москва готова работать с предложениями Уиткоффа

Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что вся необходимая информация уже была озвучена помощником президента и пресс-секретарем главы государства накануне, передает РИА «Новости».

Рябков подчеркнул, что визит Уиткоффа в Москву не первый и акцентировал внимание на подходе России. «С чем он приедет, с тем мы и будем работать», – приводит его слова агентство.

Также он указал на отсутствие ясности по итогам обсуждений в Женеве, а также по роли деструктивных сил вокруг Евросоюза, которые, по его словам, продолжают мешать дальнейшему прогрессу.

Напомним, в Женеве представители США и Украины обсудили возможные решения ситуации на Украине.

Ранее Рябков сообщил, что точная дата визита Уиткоффа пока неизвестна и программа визита будет зависеть от ее определения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готовится к визиту Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе.