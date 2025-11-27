Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Рябков заявил о готовности работать с предложениями Уиткоффа
Рябков: Москва готова работать с предложениями Уиткоффа
Российская сторона готова работать с теми предложениями, которые привезет спецпосланник США Стив Уиткофф, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Он отметил, что вся необходимая информация уже была озвучена помощником президента и пресс-секретарем главы государства накануне, передает РИА «Новости».
Рябков подчеркнул, что визит Уиткоффа в Москву не первый и акцентировал внимание на подходе России. «С чем он приедет, с тем мы и будем работать», – приводит его слова агентство.
Также он указал на отсутствие ясности по итогам обсуждений в Женеве, а также по роли деструктивных сил вокруг Евросоюза, которые, по его словам, продолжают мешать дальнейшему прогрессу.
Напомним, в Женеве представители США и Украины обсудили возможные решения ситуации на Украине.
Ранее Рябков сообщил, что точная дата визита Уиткоффа пока неизвестна и программа визита будет зависеть от ее определения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готовится к визиту Уиткоффа, который ожидается на следующей неделе.