Лавров и глава МИД Ирана обсудили вопросы двусторонней повестки

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, говорится в сообщении на сайте МИД России.

«По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи... Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной двусторонней и региональной проблематике», – говорится в сообщении российского МИДа.

Ранее Россия предостерегла против продолжения использования военной силы на Ближнем Востоке, в особенности против Ирана.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех сферах.